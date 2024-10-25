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中職／潘傑楷曾感覺「看不見一軍的光」 驚奇年充滿感謝

中央社／ 台中25日電
統一獅潘傑楷。報系資料照
統一獅潘傑楷。報系資料照

今年對統一獅三壘手潘傑楷來說是「驚奇」的一年，他形容曾感覺「看不見一軍的光」，可在中職總冠軍賽先發、奪下首座最佳9人獎、入選世界12強棒球賽，感謝一路支持他的人。

統一7-ELEVEn獅隊三壘手潘傑楷2016年選秀被獅隊選入，但最差時在2021年僅在一軍出賽有5個打數、沒有敲出安打，他認為這年是個「轉捩點」，也坦言一度懷疑自己，同梯進到職棒的球員都在一軍發光，「為什麼好像總是差人一截，感覺看不到一軍的光，很迷茫。」

在這段迷茫的時期，潘傑楷感謝一直默默支持他的人，也感謝家人支持他完成夢想，雖然曾經自我懷疑是否無法在職棒生存，但也一直告訴自己要更勇敢一點，不要這麼快放棄。

潘傑楷今年一軍出賽為目前為止個人生涯最多，總計102場出賽敲出94支安打，包括5發全壘打，打擊率2成83，也拿下生涯首座最佳9人三壘手獎。

對於年度獎項，潘傑楷表示，目前還沒有心思想，因為總冠軍賽還在進行中，但可以在職棒生涯拿下個人獎很不錯，形容今年是「驚奇」的一年，從二軍熬上一軍，首度打明星賽，可以在總冠軍賽先發扛4棒、拿下個人獎、獲選世界12強棒球賽國手，也感謝教練團給機會，「讓我證明，我是可以在這個舞台生存的」。

潘傑楷場上表現也曾受到不少酸言酸語，他感謝心理老師的幫忙，也很正向看待，知道有人會選擇不看評論，但除了批評之外，也有很多支持他的聲音，不會選擇逃避。

總冠軍賽23日第4戰賽後，潘傑楷被捕捉到難忍情緒痛哭，他表示，很多人會覺得他是不是已經放棄，但其實不然，只是情緒的宣洩，心理老師提醒，不用把情緒藏著，要有一個宣洩的出口，整理好情緒後才可以重新開始。

棒球 潘傑楷

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