中職／G5不出賽名單亮牌 12強國手邱浩鈞連2場都在列

中華職棒總冠軍今天進行第5戰，中信兄弟隊帶著3勝1敗優勢，挑戰在今天將洲際棒球場「染黃」，兩隊不上場名單出爐，僅列一名洋投猛登，其餘外籍戰力全數待命。

獅隊總教練林岳平賽前被問到不出賽名單時，表示還有幾個人要看看練球狀況，目前還沒填，最終放進郭俊麟、古林睿煬、邱浩鈞、吳承諭，兄弟則是鄭凱文、猛登、王奕凱、陳統恩。

12強國手邱浩鈞在總冠軍賽表現低迷，第1、3戰上場，合計面對7人次，只拿到1個出局數，被敲4安打、2保送，合計丟掉5分，已經連兩場被放在不出賽名單。

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