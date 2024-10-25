中職／兄弟「G5後魔咒」只是巧合 新同學陳俊秀看今年有一點不一樣

中信兄弟隊距離總冠軍只差最後一勝，今年若能登頂，代表鐵定打破一項球團史纏身至今的魔咒，終結系列賽第5戰從沒贏過的宿命，新同學陳俊秀不知道這項悲慘紀錄，但自信說：「我相信今年會不一樣。」

「中信兄弟」球團史兩冠都是以4連勝之姿拿下，過去在系列賽處於3勝1敗兩次結局都是失意人，分別是2015、2020年遭到Lamigo桃猿、統一獅隊3連勝逆轉戰局，成為象迷不願再提的慘痛回憶。而2015年陳俊秀身處猿隊陣營，以對手身分看兄弟慘劇上演，9年後則以黃衫軍一員握有3勝1敗聽牌優勢。

「那個只是巧合，我相信今年會不一樣。」陳俊秀認為，總冠軍賽充滿不確定因素，不管幾勝，都是要打到最後才算拿到，相信破咒就在今年。

陳俊秀在Lamigo桃猿參與5冠，今年將挑戰轉隊後第一冠，他說之前當對手時，就覺得兄弟很難纏、不好打，總冠軍賽就是看誰能把握住機會，「好像輕鬆，但又困難。」

回顧兄弟今年賽季，畫出一條開低走高的曲線，最終完成隊史首見的單季70勝，憑藉下半季冠軍、全年第一進入總冠軍賽，如今距離隊史第10冠只差最後一哩路，陳俊秀觀察到有一點很不一樣，「球隊要越來越好，一定需要時間，過程中一定會有上有下，但今年滿難得的是一直在往上、沒有往下。」談到平野惠一的執教風格，則是點出場上專注且嚴肅、場外「老小孩」的一面，選手常常在列隊時故意舉高高讓他必須跳高擊掌，陳俊秀笑說：「我也有。」

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