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中職／封王戰！兄弟備好2萬條黃彩帶 滿場人潮寫紀錄
中信兄弟隊在總冠軍賽取得3勝1敗的聽牌優勢，今天回到洲際主場有滿場2萬人迎接，球團也準備好超過2萬條彩帶，備戰可能的封王黃海。
今年中職總冠軍賽前3場都在台北大巨蛋舉辦，人氣暴漲，加上第4場在台南球場也是1萬人滿場，4場打完已經累積11萬2625人次進場。
而中職史上系列賽累積最高票房為2015年中信兄弟、Lamigo桃猿隊交手，打滿7場，12萬2127人次進場，今天第5戰洲際球場已經宣告完售，加上這2萬人，確定可突破13萬人次締造新高。
兄弟球團也表示，若有機會封王，內、外野都會發放彩帶，已經準備好超過2萬條，至於下半季封王沒有準備的香檳，這次也已經準備好，就視戰況而定。
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