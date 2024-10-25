中職／周思齊挺過假球風波 曾被母誤解「丟周家臉」

中信兄弟外野手周思齊接受主持人鄭弘儀訪問，提到在中職20年經歷過的假球風波，坦言當時壓力很大，天天哭，身體健康受到很大影響，連母親也誤解他說：「你真丟周家的臉。」

有「亞洲選球王」與「中職劉德華」封號的中信兄弟外野手周思齊，在今年球季結束後，將告別選手身分，引退儀式上向學弟喊話遠離是非的畫面，令人印象深刻。周思齊則錄製由鄭弘儀主持的談話性節目「話時代人物」。

「話時代人物」今天透過新聞稿分享，鄭弘儀問起周思齊在中職20年曾經歷過的假球風波，周思齊坦言當時壓力很大，被黑道約談完會很緊張，身體健康受到很大影響，「他們會跟你說，如果不做、你要不要吃子彈。」周思齊說，那時候幾乎每天哭，「只能虛與委蛇，就說我沒在做這個，就是以拖待變。」

讓周思齊覺得難過的還有媽媽對他的誤解，「報紙登出來，很像是犯人，我媽打電話給我說，你真丟周家的臉」，母親覺得周思齊出現在報紙頭版，怎麼不是光鮮亮麗穿球衣。

周思齊也提到，他自己是申請郭源治棒球獎學金，才拿到人生第1個手套，他很感謝郭源治成立棒球獎學金，真正幫助到下一代的傳承，更觸動他成立獎學金的念頭，「加入職棒就想說好像可以耶！真正站穩的時候，我就覺得，好我來做了」，周思齊先自掏腰包拿新台幣20萬元做預備金，過程中還拿家鄉的米義賣募款，到現在11年，已經有上千名打棒球的孩子，受到他的獎學金幫助。

鄭弘儀問周思齊，退休後想做什麼，周思齊說：「我想要寫台灣的棒球史，然後還想寫20本棒球專書，真正實踐台灣將棒球視為國球的理念。」

周思齊分享很多自己和棒球的熱血故事，將在27日「話時代人物」晚上8時三立新聞台播出。

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