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中職／李多慧球季結束發文感謝獲10萬讚 網敲碗：明年留下來

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自李多慧IG
李多慧。 截圖自李多慧IG

韓籍啦啦隊女神李多慧本季轉戰味全龍隊，順利完成應援工作。她日前在IG發文感謝球迷，已累積10萬人按讚。

李多慧去年加入樂天桃猿隊後話題滿滿，開啟啦啦隊大韓援時代，許多韓籍啦啦隊也追隨她腳步，來台發展。雖李多慧今年碰上轉隊、見面會價格以及編舞太性感等爭議，但她仍持續在舞台以及影片上散發正能量，擁有大批忠實粉絲支持。

李多慧近日也在IG發文寫道，「在台灣的第二季結束囉，謝謝親愛的粉絲們，至今一直給我滿滿的愛，因為有你們，我每一天都感到超級幸福！還有在球場上一直很照顧我的味全龍球隊和啦啦隊的夥伴們，我能這麼幸福地過每一天，都是因為有你們喔！謝謝你們讓這個賽季變得這麼特別，愛你們喲！」

貼文曝光至今，已經破10萬按讚，網友紛紛表示，「明年繼續留下來」、「不管看幾次都看不膩」、「多慧辛苦了有妳我們也很幸福」、「不管再來多少位韓籍啦啦隊，妳依然是我的最愛也是唯一追的」、「明年還要見到小龍女多慧」。

啦啦隊 李多慧

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