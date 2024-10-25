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中職／獅隊打線出爐 古林睿煬不出賽「有擔心的地方」

聯合報／ 記者陳宛晶／台中即時報導
台灣大賽第五戰統一獅隊先發投手勝騎士。報系資料照
台灣大賽第五戰統一獅隊先發投手勝騎士。報系資料照

統一獅隊在總冠軍賽面臨背水一戰，1勝3敗絕境中，第5戰前進洲際棒球場踢館，先發打線出爐，陳鏞基、胡金龍重返先發打線，捕手則換上勝騎士的御用捕手陳重羽。

面對退無可退的局面，林岳平表示，還是希望球隊表現出最好的一面，打出最好的機會去贏球，盼有得分機會必須把握，「上一場沒把握，逆轉的機會就沒了。」

對於此役不出賽名單，林岳平表示還沒寫，「有幾個再看看賽前練習完的狀況。」而這評估的名單中不包括古林睿煬，餅總明確表示，他就是會放在不出賽名單。

古林睿煬今天有進牛棚練投，林岳平坦言：「今天這麼晚出來（受訪）就是在看他投完，狀況不好說、難以啟齒，還是有擔心的地方。」

統一獅先發打線

1棒 林佳緯 右外野手

2棒 邱智呈 左外野手

3棒 陳傑憲 中外野手

4棒 陳鏞基 一壘手

5棒 潘傑楷 三壘手

6棒 胡金龍 指定打擊

7棒 陳聖平 游擊手

8棒 陳重羽 捕手

9棒 林祖傑 二壘手

先發投手 勝騎士

林岳平 統一獅 胡金龍

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