中職／獅隊打線出爐 古林睿煬不出賽「有擔心的地方」

統一獅隊在總冠軍賽面臨背水一戰，1勝3敗絕境中，第5戰前進洲際棒球場踢館，先發打線出爐，陳鏞基、胡金龍重返先發打線，捕手則換上勝騎士的御用捕手陳重羽。

面對退無可退的局面，林岳平表示，還是希望球隊表現出最好的一面，打出最好的機會去贏球，盼有得分機會必須把握，「上一場沒把握，逆轉的機會就沒了。」

對於此役不出賽名單，林岳平表示還沒寫，「有幾個再看看賽前練習完的狀況。」而這評估的名單中不包括古林睿煬，餅總明確表示，他就是會放在不出賽名單。

古林睿煬今天有進牛棚練投，林岳平坦言：「今天這麼晚出來（受訪）就是在看他投完，狀況不好說、難以啟齒，還是有擔心的地方。」

統一獅先發打線 1棒 林佳緯 右外野手 2棒 邱智呈 左外野手 3棒 陳傑憲 中外野手 4棒 陳鏞基 一壘手 5棒 潘傑楷 三壘手 6棒 胡金龍 指定打擊 7棒 陳聖平 游擊手 8棒 陳重羽 捕手 9棒 林祖傑 二壘手 先發投手 勝騎士

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