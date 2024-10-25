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日職／清原和博之子挑戰選秀失敗 大學教練建議：從業餘打起

聯合新聞網／ 綜合報導
清原和博之子清原正吾日前投身日職選秀，可惜最終遺憾落選。 截自清原正吾IG
清原和博之子清原正吾日前投身日職選秀，可惜最終遺憾落選。 截自清原正吾IG

名將清原和博之子清原正吾日前投身日職選秀，可惜最終遺憾落選。曾效力中日龍、西武和巨人，現任慶應大學教練中尾孝義便談到原因。

清原正吾過去就讀慶應大學，在大四賽季扛下當家第4棒，並且在上一季的東京六大春季聯賽可以排名第4。不過縱使有如此成就，為何仍無法順利獲得日職球團指名。中尾孝義點出主因，由於子弟兵所在的一壘手位置通常會安排強力打者或外籍選手，因此競爭相當激烈。沒有出色的打擊能力，就很難獲得指名。至於能否擔任外野手，中尾表示可能性更小，「清原腳程雖然快，但作為外野手判斷飛球的能力尚不足。」

此外，清原正吾國中參加排球部、高中進入美式足球社，在大學前唯一接受過的棒球相關訓練就是在小學時練過壘球。就算天賦異稟，他要想追上其他球員日積月累的專業棒球訓練，仍屬不易。「以教練的角度來看，我認為清原技術面上仍有潛力提高，雖然他能夠擊出全壘打，但目前處理內角速球以及觀察好球帶的能力仍存在問題。此外，他的核心和揮棒力量也需要提高。」中尾孝義說道。

作為教練，中尾孝義相當了解清原正吾的優缺點，但過去身為球探的他也提出了不同角度，「從球探的角度來看，其他有業餘競賽記錄的球員相比，他不會被認為具有很高的潛力。因此，如果他有動力，其中一個選擇是在明年進入獨立的職業聯賽或俱樂部隊中打球，累積經驗。」，「如果你不想放棄夢想，應該這樣做，因為這是只有在年輕的時侯才能做的事了。」

日職 清原正吾

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