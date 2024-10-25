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中職／兄弟聽牌戰陣容不變 平野惠一有獅隊難纏預感

聯合報／ 記者蘇志畬／台中即時報導
台灣大賽第五戰中信兄弟公布先發陣容，德保拉擔綱先發投手。中信兄弟提供
台灣大賽第五戰中信兄弟公布先發陣容，德保拉擔綱先發投手。中信兄弟提供

中華職棒總冠軍賽進入第5戰，取得3勝1敗聽牌的中信兄弟隊今天回到洲際主場，先發陣容不變，總教練平野惠一預期會有一場難纏賽事，「他們勢必全力反擊。」

距離封王只差最後一步，平野惠一也希望今天就能結束系列賽，「當然可以封王就太好了。」但其他投手是否會全部待命、投入此戰？他說：「這沒辦法透露。」

能夠在總冠軍賽取得優勢，平野惠一認為長打不會是關鍵因素，「要說優勢只有棒球之神才會知道，短期賽要說誰好誰不好很難說，前一場在台南看到獅隊球員落淚，他們今天勢必全力反攻，我們不容易贏下來。」

2024台灣大賽G5中信兄弟隊先發陣容：

1棒 宋晟睿 右外野

2棒 岳政華 中外野

3棒 陳俊秀 一壘手

4棒 陳子豪 指定打擊

5棒 王威晨 三壘手

6棒 曾頌恩 左外野

7棒 江坤宇 游擊手

8棒 岳東華 二壘手

9棒 高宇杰 捕手

先發投手：德保拉

中信兄弟 平野惠一 曾頌恩

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