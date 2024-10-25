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中職／兄弟首位港籍啦啦隊冼迪琦開YT 以粵語向香港推廣棒球
中信兄弟啦啦隊首位港籍啦啦隊成員冼迪琦創立個人YouTube頻道，介紹自己是首位香港啦啦隊，首部影片全程幾乎使用粵語。
現年25歲的冼迪琦曾是偶像團體AKB48 Team TP成員，去年畢業後加入兄弟啦啦隊，因甜美臉蛋獲得高關注度，甚至被部分球迷封為「峮峮接班人」，引發不少話題。
冼迪琦加入兄弟後賣力應援，也多次在與粉絲互動過程中，展現對棒球的熱愛。冼迪琦今天在個人YouTube頻道上傳首部影片，內容是中職總冠軍賽Vlog，她表示拍攝目的是想向更多香港朋友推廣棒球。
影片曝光後，立刻引發討論，網友紛紛表示，「支持粵語 支持港式」、「我台灣人我也支持用粵語，可以讓香港朋友更方便了解台灣棒球文化」、「身為香港人象迷，當然支持小迪」、「聽小迪講粵語感覺更可愛」、「喜歡小迪說粵語」。
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