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中職／年度獎項放榜 江坤宇獲滿分完成游擊金手套5連霸

中央社／ 台北25日電
中信兄弟游擊手江坤宇以滿分成績完成金手套5連霸。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟游擊手江坤宇以滿分成績完成金手套5連霸。圖／中信兄弟隊提供

中職今天公布年度金手套、最佳9人暨最佳指定打擊得主，中信兄弟游擊手江坤宇以滿分成績完成金手套5連霸，統一7-ELEVEn獅陳傑憲也完成最佳9人外野手獎5連霸。

此次有5人包辦金手套和最佳9人獎項，攻守兼具獲青睞，富邦悍將戴培峰首次獲獎並拿下兩座個人獎，攻守表現受到肯定。

一壘位置僅中信兄弟陳俊秀符合票選資格，繼2019年之後再度獲得金手套獎，單季擊出93支安打、7支全壘打，打擊率2成90，奪下生涯第4座最佳9人獎。

游擊手江坤宇在游擊防區穩定守備受到肯定，以滿分210分成績、完成游擊手金手套5連霸，本季敲出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率2成78，連續4年獲得最佳9人游擊手獎。

味全龍當家二壘手李凱威連續3年獲得二壘手金手套獎，本季敲出135支安打、打擊率3成19，兩項數據皆為生涯新高，蟬聯最佳9人二壘手獎。

獅隊外野手陳傑憲連續3年拿下外野手金手套獎，本季112場出賽敲出134安打，打擊率3成34排聯盟第2，每年打擊率維持在3成以上，穩定的火力輸出備受肯定，完成最佳9人外野手獎5連霸。

中華職棒金手套得主公布。圖／中華職棒提供
中華職棒金手套得主公布。圖／中華職棒提供

味全龍洋投鋼龍（Drew Gagnon）本季21場出賽，120.2局的投球，32次守備機會中，完成18次刺殺、14次助殺、0失誤，連兩年奪下投手金手套獎。獅隊投手古林睿煬撐起王牌角色，本季21場先發出賽，防禦率1.66，戰績10勝2敗，收下生涯首座最佳9人投手獎。

三壘手得獎者皆為首次獲獎，味全龍劉基鴻拿下金手套，獅隊潘傑楷奪下最佳9人三壘手獎。外野獎項也有新面孔獲獎，兄弟隊岳政華奪下首座外野金手套獎，台鋼雄鷹隊陳文杰拿下生涯第2座外野金手套獎。

中華職棒最佳十人公布。圖／中華職棒提供
中華職棒最佳十人公布。圖／中華職棒提供

獅隊邱智呈是今年安打王，也奪下首座最佳9人獎外野手獎，樂天桃猿陳晨威打擊再進化，拿下生涯第2座最佳9人外野手獎。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）展現砲火，單季敲出30支全壘打、貢獻99分打點，為年度全壘打王和打點王，也獲得最佳指定打擊殊榮。

陳傑憲

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