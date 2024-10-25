中職／年度美技獎兄弟靠他吸票 張育成、陳聖平暴力美學參戰

中華職棒年度獎項陸續開獎，還有一項仍待票選決定的獎項是年度美技獎，今年6位選手nice play入圍，將由球迷投票決定得主，過去9屆有6屆由中信兄弟隊勝出。

今年中華職棒再度與LINE TODAY合作進行票選，邀請所有球迷一同參與中職「年度美技總決選」選出你心目中的精彩好球，共6位選手進入最終決選，分別是中信兄弟岳政華、統一獅隊陳聖平、陳重羽、味全龍隊郭天信、富邦悍將隊張育成、戴培峰。

投票時間活動已經展開，至10月31日中午12點截止。

兄弟過去在這項球迷票選產生的獎項是最大贏家，今年由外野手岳政華參戰，7月28日在桃園棒球場沒收林泓育可能的超前兩分砲；悍將張育成以9月7日面對台鋼雄鷹隊的好球入圍，當時面對陳飛霖擊出的滾地球，滾了一圈攔下，坐在地上直接傳一壘完成刺殺。還有一位季中選秀加入的旅美好手也展現超強臂力，8月23日在台南棒球場，陳聖平面對李宗賢擊出的滾地球，人已追到快接近外野處攔下，傳一壘抓下出局數。

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