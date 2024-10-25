中職／金手套、最佳十人5人雙料上榜 2位置差距10分內

中華職棒金手套獎、最佳九人暨最佳指定打擊今天同步揭曉，五位選手雙料上榜，中信兄弟隊江坤宇完成游擊手金手套五連霸，統一獅隊陳傑憲也在最佳九人外野手獎完成五連霸；票選上演最激戰的位置為金手套捕手、二壘手，戴培峰8分之差險勝高宇杰，李凱威5分之差險勝岳東華。

戴培峰不僅首次在年度獎項獲獎並一箭雙鵰，守備方面本季651次守備機會，580次刺殺、66次助殺，守備率0.992，在打擊上繳出80支安打、11支二壘安打、打擊率0.283的成績，攻守兩端的優異表現值得肯定，拿下捕手金手套和最佳九人獎。

一壘位置僅兄弟陳俊秀符合票選資格，繼2019年之後再度獲得金手套獎，也摘下生涯第四座最佳九人獎。江坤宇在游擊位置共440次守備機會，161次刺殺、273次助殺、守備率0.986，拿下滿分210分，完成游擊手金手套獎五連霸；打擊方面擊出90支安打、2支全壘打、50打點、打擊率0.278，連續四年獲得最佳九人游擊手獎殊榮。

味全龍隊當家二壘手李凱威，本季231次刺殺、316次助殺、守備率0.991，在金手套完成3連霸；在打擊上繳出135支安打、打擊率0.319，兩項數據皆為生涯新高，拿到205分滿分的肯定，蟬聯最佳九人二壘手獎。

陳傑憲今年在外野防區共233次守備機會，230次刺殺、2助殺、守備率0.996，連續三年拿下外野手金手套獎；本季112場出賽敲出134安打，打擊率0.334排聯盟第二，每年打擊率維持在3成以上，穩定的火力輸出備受肯定，完成最佳九人外野手獎五連霸。

投手部分，金手套由龍隊洋投鋼龍完成二連霸，最佳十人則由獅隊古林睿煬生涯首度獲獎，本季撐起球隊王牌角色，21場先發出賽，125局的投球，失掉25分23責失分，防禦率1.66，戰績10勝2敗。

中華職棒最佳十人公布。圖／中華職棒提供

三壘手得獎者皆為首次獲獎，龍隊劉基鴻今年118場出賽，358次守備機會，119次刺殺、227次助殺、守備率0.966，拿下金手套。獅隊潘傑楷打擊成績優異，本季出賽102場，332打數擊出94支安打，包含5支全壘打，數據創生涯新高，奪下今年的最佳九人三壘手獎。

外野獎項也有新面孔獲獎，兄弟岳政華收下個人首座外野金手套獎，陳文杰轉戰台鋼雄鷹持續站穩外野位置，生涯第二度拿下外野金手套。

獅隊邱智呈繳出亮眼成績，本季118場出賽，445打數敲出145支安打獲得安打王殊榮，打擊三圍0.326/0.418/0.427，為自己收下首座最佳九人獎。猿隊開路先鋒陳晨威打擊再進化，143安排名聯盟第二，包括15支二壘打、14支三壘打，其中10支全壘打是個人新高，本身具有腳程加上火力進化，躍升為球隊核彈頭打者，拿下生涯第二座最佳九人。

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹透過打擊替球隊帶來貢獻，30支全壘打、 99分打點的成績，收下全壘打王和打點王兩座獎項，火力支援幫助球隊拿下勝利，獲得最佳指定打擊殊榮。

今年頒獎典禮將於11月4日晚間18點30分在台北萬豪酒店隆重登場，也可以透過緯來電視網、緯來TWITCH頻道、CPBLTV、CPBL YouTube頻道收看頒獎典禮直播，見證選手的榮耀時刻。

中華職棒年度票選票數分布。圖／中華職棒提供

中華職棒年度票選票數分布。圖／中華職棒提供

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