中職／總冠軍賽G5洲際已滿場 兄弟拚封王、獅隊盼奇蹟逆轉

中職總冠軍賽中信兄弟已取得聽牌，第5戰回到主場洲際棒球場，派出洋投德保拉先發，力拚一鼓作氣拋下封王彩帶，統一獅拚延長戰局派洋投勝騎士先發，盼再演2020年逆轉劇本。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽，中信兄弟23日第4戰與統一7-ELEVEn獅隊比賽以6比4搶勝，賽後戰績3勝1敗取得聽牌優勢，根據聯盟統計，率先取得3勝1敗球隊，奪冠率為81.25%。

獅隊在2020年與中信兄弟爭霸，也是先落到1勝3敗局面，接著連拿3勝奪冠，也盼能再次上演逆轉劇本。

獅隊今天背水一戰派出本季勝投王、三振王洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，獅隊前4戰打完唯一1勝先發投手就是勝騎士，勝騎士20日先發投5.2局被敲出9支安打，包括被岳政華敲出1發全壘打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉3分責失分、奪下勝投。

獅隊今天比賽沒有退路，必須搶下勝利才能延長戰局，根據聯盟統計，取得2勝3敗球隊封王率33.33%。

兄弟回到主場洲際棒球場確定是2萬人滿場，派出投手德保拉（Jose De Paula）先發，德保拉總冠軍賽首戰先發，總計用101球投7局，僅被敲出4支安打，投出3次四死球保送、5次三振，失掉3分（2分責失分），優質先發率隊搶勝。

德保拉目前為止在中職總冠軍賽5場先發奪下4勝，今天有機會挑戰聯盟總冠軍賽最多勝紀錄，目前紀錄保持人為獅隊前洋投海克曼（Luther Hackman）及現效力台鋼雄鷹隊投手王溢正的5勝。

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