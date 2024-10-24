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日職／選秀會登場 林冠臣、陽柏翔分獲西武與樂天指名

中央社／ 台北24日電

日本職業棒球選秀會埼玉西武獅隊今天在第4輪指名身高195公分、體重105公斤，出身台灣的日本經濟大學外野手林冠臣；台東縣「陽家班」成員陽柏翔獲東北樂天金鷲隊第6輪指名。

根據日本媒體「日刊體育」報導，林冠臣高中時期憧憬甲子園而到日本就讀日南學園高等學校，原本是投手，但高中2年級時以外野手身分擠進球隊先發。

林冠臣進日經大學後，1年級就獲先發位置，2年級時在春季聯盟獲亞軍，3年級時任副隊長，大學期間共敲出17發全壘打。

另外，19歲內野手陽柏翔升高中時獲「追夢工程計畫」留學機會，雖一度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩，但之後仍順利就讀明秀學園日立高等學校；陽柏翔今年效力日本獨立聯盟茨城宇宙行星隊。

樂天金鷲 甲子園

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