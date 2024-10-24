中職／兄弟封王戰交給德保拉 獅隊毫無退路派出勝騎士

中職總冠軍賽第5戰明天將在台中洲際棒球場進行，中信兄弟隊目前3勝1敗取得絕對優勢，只要再拿1勝就可奪下隊史第10冠，追平統一獅隊並列史上第1，兩隊分別推出德保拉、勝騎士登板先發，獅隊背水一戰。

德保拉19日在總冠軍賽首戰先發7局，只被揮出4支安打，出現3次四死球包括1次觸身球，投出5次三振，失3分（2分自責）奪勝，兄弟終場10：4獲勝。

勝騎士20日第2戰登板，投5.2局被揮出9支安打，包括1支全壘打，雖未保送但有1次觸身球，投出3次三振，失3分（都是自責分）拿到勝投，獅隊10：3還以顏色。

兄弟前4戰一共攻下29分，比獅隊多11分，主因在於獅隊團隊防禦率高達7.46，尤其牛棚10.38更是離譜，昨天在台南主場4：6落敗，目前戰況處於完全不利的局面，從過去總冠軍賽紀錄看來，封王機率只剩18.75%。

洲際球場明天預售票已經銷售一空，兄弟確定在滿場球迷前進行封王戰，挑戰近4年第3座總冠軍。

中職史上34座總冠軍，獅隊10冠暫居榜首，兄弟9冠居次，接著是樂天桃猿隊7冠、味全龍隊5冠、富邦悍將隊前身義大犀牛、興農牛隊合計3冠。

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