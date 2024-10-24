電競棒球／Dashu前進12強預賽 拚超級循環賽門票

台灣電競選手Dashu（張天曜）今天前往美國，將以外卡之姿參加電競棒球12強A組預賽，期盼順利搶下在日本東京舉行的超級循環賽（Super Round）門票。

在9月的電競棒球12強台北資格賽總決賽，張天曜與冠軍戰擦肩而過，導致未能取得正式賽參賽門票，不過主辦單位隨即以e-mail通知「確定拿到外卡資格」，並同步詢問張天曜的意願。沒想到他因為工作繁忙，沒有特別看電子信箱，等到發現時已經必須立刻決定。

張天曜接受中央社採訪時透露，當下覺得機會難得，因此毅然決然前進美國，代表台灣征戰電競棒球12強A組預賽，期望順利晉級在日本東京舉行的超級循環賽，「其實我在下半年出差好幾趟了，結果家人意外地支持我。」

預計與美國資格賽前3名的選手，加上墨西哥資格賽冠軍Ben Zen、歐洲資格賽冠軍MSQA同場較勁，張天曜提到，這1個月來有特別研究日本選手陣容，藉以調整自己隊型，搭配每週與好友Hazuremon（尤瑋鍾）、DoubleBass（許博堯）相約「練功」，「有發現連線比賽跟單機比賽的順暢度不一樣，大家也一起討論搜集的資訊。」

高中看著同學玩「實況野球」，讓張天曜一同栽進電競棒球的世界，他認為這款電競最迷人之處，就是雖然看起來是將棒球拆解為瞄準、反應的遊戲，但其實球棒與球接觸的物理跟真實的棒球很像，「像拿著一本教捕手配球的書，在比賽中用一模一樣配法，是真的能夠吊到打者。」

本業是工程師的張天曜，在閒暇之餘熱愛下載「實況野球」相關數據，然後進行分析，「工作旺季主要在下半年，通常都能夠錯開，所以時間上滿能兼顧的。」

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