中職／鄭凱文度過首局亂流後回穩 用贏球回報教練信任

中職中信兄弟鄭凱文今天先發順利奪下勝投，兄弟取得總冠軍賽聽牌優勢。他表示，第1局節奏不是很好，但修正後愈投愈好，也感謝教練團信任，「贏球就是給他們的回報。」

總冠軍賽第4戰上演本土先發對決，兄弟先發投手鄭凱文用89球投5.1局，被敲10支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉4分含3分責失，奪下勝投。兄弟終場則是以6比4擊退統一獅隊，奪下第3勝聽牌。

鄭凱文在1局下就遇到亂流，被敲5支安打失掉3分，不過在第2到第5局回穩，沒有再失分。賽後鄭凱文表示，1局上隊友就打下分數，「但自己第1局也沒有投好，節奏不是很好，第2局有跟捕手做修正，也慢慢找到投球節奏，後面感覺有愈投愈好。」

今年已經是鄭凱文生涯第8次打總冠軍賽，今天則是第17場登板，他有滿滿感謝，「感謝教練把我拉進來總冠軍賽，讓我有機會可以出賽，畢竟今年出賽比較少，對球隊的貢獻沒有那麼多，可是到後面教練還是信任我，發揮自己實力、可以贏球，就是給他們的回報。」

鄭凱文也感謝隊友在攻擊方面支援火力，牛棚投手也幫忙守下勝利，「要贏得1場比賽，牛棚投手也很重要，大家都很努力想要贏每一場比賽。」此戰吳俊偉、李振昌、呂彥青接連登板，都沒有失分。

目前兄弟已經取得3勝1敗聽牌優勢，經過明天休兵之後，25日就要回到洲際主場。鄭凱文表示，「明天是練球日，還是要持續備戰，因為還沒拿到第4場勝利，堅持住繼續努力，準備下一場比賽。」

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