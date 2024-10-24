中職／開轟助兄弟聽牌 陳子豪堪稱台灣大賽關鍵男

中信兄弟隊昨晚在台南作客，陳子豪首度扛起先發第四棒就敲出超前轟，率隊以六比四擊敗統一獅隊，在中職總冠軍賽取得三勝一敗「聽牌」，過去歷史上奪冠的比率為百分之八十一點二五。

第四戰首度上演本土投手對決，但未如前三戰出現大分差，鄭凱文先發五點一局失四分（三分責失），奪個人在總冠軍賽三連勝，獅隊郭俊麟則是四局失三分，無關勝敗。

兄弟前三場扛第四棒的許基宏打擊狀況不佳，昨天首度採用陳子豪扛四番，首打席就在一局上敲回全隊第一分，雖然獅隊在一局下逆轉，但兄弟四局上追平後，陳子豪又在五局上從中繼的林詔恩手中敲出右外野陽春砲，要回領先。

陳子豪表示，前幾場表現不好也有些心急，第一局得點圈有人，想盡量把球送到外野，讓陳俊秀有時間跑回來，在敲出全壘打前，周思齊曾提醒自己要盡量往天上打，「所以就鎖定高球，往天上進攻，剛好有很棒的結果」。

陳子豪堪稱總冠軍賽「關鍵男」，這是他在總冠軍賽的第三轟，前兩轟包含二○二一年第三戰的超前三分彈、二○二二年第二戰的一發逆轉三分砲，而在總冠軍賽球隊平手時打擊率高達三成六四，落後時則是兩成八六，反而領先時僅一成○七。

中職史上在總冠軍賽取得三勝一敗的隊伍，過去十六次有十三次封王，不過二○二○年獅隊就是在一勝三敗下逆轉兄弟奪冠，第五場將在明天移師兄弟的洲際主場續戰，獅隊總教練林岳平表示，「現在落後到背水一戰，上次也是這樣狀況，希望後面三場我們可以逆轉」。

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