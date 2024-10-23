中職／平野惠一直言2次失誤不應該 聽牌後會全力以赴

中職中信兄弟今天在總冠軍賽聽牌，教頭平野惠一表示，雖然球漏在後面作為職棒選手是「失格」的，不過全隊一起把失誤補救起來，接下來回到洲際主場會珍惜每個瞬間、全力以赴。

中信兄弟今天在總冠軍賽第4戰作客台南棒球場，最終以6比4擊退統一獅隊，拿下3勝1敗優勢，離奪冠只剩最後一哩路。談到這場比賽，兄弟總教練平野惠一表示，「不管是投、打都做得非常好，希望藉著這個氣勢延續下去。」

不過兄弟今天出現2次失誤，包括二壘手岳東華、三壘手王威晨都發生「火車過山洞」，對此平野惠一指出，「作為一個職棒選手，球漏在後面是失格的，至少要把球擋在前面，但短期球賽一定會有失誤，也沒有選手想要失誤，棒球不是一個人就可以打的運動，今天全隊一起把失誤補救起來。」

近2場客場兄弟都奪下勝利，將帶著聽牌優勢回到洲際主場，平野惠一說：「總冠軍賽最多7場，現在已經打了4場，會珍惜每個瞬間、每一球，全力以赴，今天也是客場，但聽到很多球迷幫我們加油，希望讓進場的球迷開心。」

兄弟拿下聽牌優勢之後，相對統一獅隊也面臨背水一戰，獅隊總教練林岳平表示，「現在已經落後、背水一戰了，上次也是這樣的狀況，確實我們現在瀕臨絕境，但還是有一絲希望，雖然沒能在主場拿下勝利，還是會繼續加油，希望接下來3場可以逆轉。」

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