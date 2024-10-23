中職／陳子豪一句日文引爆笑 感謝周董提點敲出超前轟

今年中職總冠軍賽前3場都在台北大巨蛋舉行，中信兄弟隊陳子豪直到第4戰才扛起先發，結果就以超前轟幫助球隊取得3勝1敗聽牌，總教練平野惠一解釋陳子豪的巨蛋弱勢，陳子豪日文回應：「そうですね（我也同意）。」引發爆笑。

陳子豪今年球季打擊率2成76，然而在大巨蛋卻是1成94，也是平野惠一解釋前3場未排陳子豪先發的原因，而平野惠一在賽後記者會答題時習慣性先說一句「そうですね」，也讓陳子豪被問到大巨蛋弱勢時同樣回應，平野也忍不住笑出來。

對於在大巨蛋的低潮成績，陳子豪表示：「是有這個感覺，但自己不會在意這點。」雖然前面表現不好，自己也會心急，「不知道是不是有思齊學長在，所以比較心安。」

今年「周董」周思齊以教練身分隨隊征戰台灣大賽，陳子豪就透露，5局上敲出超前轟之前，「學長說盡力往天上打，自己就鎖定高球攻擊，剛好有很棒的結果。」

兄弟隨著今天以6：4擊敗統一獅隊後，在7戰4勝制的總冠軍賽再取1勝就能奪得隊史第10冠，第5戰將在25日回到兄弟的洲際主場舉行，陳子豪表示：「當然希望在我們自己家主場拋彩帶，但還沒有到最後一步，不會鬆懈。」

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