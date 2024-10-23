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中職／獅隊1勝3敗有經驗 林岳平提起2020年絕境逆轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒總冠軍賽第四戰統一獅球員感謝球迷支持。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四戰統一獅球員感謝球迷支持。記者劉學聖／攝影

統一獅隊今天在總冠軍賽第4戰回到台南主場，然而以4：6敗給中信兄弟隊後，掉到1勝3敗的不利局面，總教練林岳平提起此景就如2020年，希望能複製當時的逆轉模式。

獅隊今天推出本土投手郭俊麟先發，雖然被敲7支安打，但4局丟掉3分，退場時雙方仍為平手，林岳平表示，郭俊麟今天表現不錯，4局失3分是原本預期的設定，「他今天也達到目標。」

獅隊今天雖然敲出13支安打，比兄弟還多2支，然而2局下、7局下各有1次雙殺終結攻勢，林岳平對此指出：「一個是陳傑憲、一個是林益全，他們都是好的打者，在那個情況下希望至少打深遠飛球，把三壘跑者送回來，結果都是滾地球，就是就是雙殺。」

獅隊在7戰4勝制的比賽中，再輸一場就會被淘汰，林岳平表示：「現在落後到背水一戰，上次也是這樣狀況，希望後面三場我們可以逆轉。」他也對獅迷喊話，「我們雖然到瀕臨絕境，但還是有一絲希望，可惜今天沒有在主場拿下勝利，我們會再全力以赴，奮戰到底。」

獅隊在2020年闖進總冠軍賽時，面對丘昌榮領軍的中信兄弟，獅隊前4場打完也是1勝3敗，但最後以3連勝之姿成功逆轉，也是史上第3次從1勝3敗下逆轉成功的少數案例。

中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅球迷奮力加油。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅球迷奮力加油。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅球迷奮力加油。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅球迷奮力加油。記者劉學聖／攝影
中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅投手郭俊麟。記者劉學聖／攝影影
中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅投手郭俊麟。記者劉學聖／攝影影

中信兄弟 林岳平 郭俊麟

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