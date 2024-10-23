中職／神預言+神調度 平野惠一解釋藏陳子豪3場才先發原因

中信兄弟隊總教練平野惠一今天上演「神預言」加上「神調度」，賽前的一番拉鋸戰成功預測冠軍賽第4戰走向，而將陳子豪拉上第四棒先發，陳子豪也以雙安、2打點、超前轟的表現回應，幫助兄弟以6：4擊敗統一獅隊，取得3勝1敗聽牌。

兄弟與獅隊在總冠軍賽前3場互賞「魯閣」，將對方投手打得像「大魯閣」打擊練習場發球機般，場場都有球隊得分破10分，不過兄弟以2勝1敗佔優。

而今天雖然兩隊都首度推出本土投手先發，但平野惠一認為此戰會形成拉鋸戰，「我的直覺是這麼說。」

而兄弟先發投手鄭凱文雖然第1局就丟掉3分，但仍成功穩住戰局，最終5.1局失4分（3分責失）的演出，拿下勝投，平野惠一表示：「當下希望能夠把失分壓制住，維持在1分落後。」獅隊先發的郭俊麟則是4局失3分無關勝敗。

兄弟雖然在1局上先取得2分，但1局下立刻丟掉3分讓出領先，好在4局上扳平後，5局上陳子豪的陽春砲要回領先後就未曾落後，平野惠一賽後受訪時表示：「就跟預測的一樣，在拉鋸戰下，有信心我們可以佔據優勢。」

至於今天首度推出陳子豪先發第四棒，就貢獻2安打、2分打點，平野惠一表示：「子豪在巨蛋打得比較不好一點，所以相信他從今天開始會有大爆發的表現。」陳子豪今年球季打擊率2成76，在大巨蛋卻是1成94。

【中央社台南23日電】

中職中信兄弟陳子豪今天敲出超前轟建功，他說，當下不確定是否為全壘打，所以盡全力去跑，為球隊做出貢獻很開心。總教練平野惠一表示，希望裁判全壘打手勢可以更明確。

總冠軍賽第4戰兄弟作客台南棒球場，在雙方3比3平手時，5局上陳子豪從林詔恩手中轟出超前陽春全壘打，當時統一獅隊右外野手林佳緯因為撞到全壘打牆，一度起不了身。最終兄弟以6比4擊退統一獅隊，奪下3勝1敗聽牌優勢，陳子豪獲選為單場最有價值球員（MVP）。

談到超前轟的打席，賽後陳子豪表示，因為當下以為右外野手林佳緯有接到球、但躺在地板上，「不知道球有沒有漏掉就盡力去跑，到三壘我有停下來，自己又有點緊張，不知道要往前跑還是回來踩壘包，確定後才又繼續往前跑」。

確定是全壘打之後，陳子豪直呼很開心，「因為前面2場在大巨蛋都沒有建樹，都被巨蛋王（曾頌恩）搶走，今天好不容易有對球隊做貢獻，自己也很開心。」

談到這2天調整，陳子豪指出，表現不好自己也會心急，「但不知道是不是有思齊在會比較安心一點，學長說盡力往天上打，收到不錯效果」。

目前兄弟已經順利聽牌，接下來將回洲際主場，陳子豪說：「希望在我們自己家拋彩帶，因為慶祝活動會比較好玩一點、不會趕時間，但現在還沒到最後一步，我們不會鬆懈，還是會盡力、努力去拿下冠軍。」

今天在陳子豪開轟之後，兄弟總教練平野惠一出來與裁判交談，平野惠一說明，主要是說全壘打手勢要再清楚一點，「必須要有簡單明瞭的手勢，但子豪到最後都有確實跑完，是很好的事情，只是當下對方有沒有接到、還是全壘打，休息室這邊完全不知道發生什麼事情」。

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