中職／陳子豪一棒送兄弟3勝1敗聽牌 奪冠率81.25%

一如兄弟教頭平野惠一預測，中信兄弟隊與統一獅隊在總冠軍賽經歷前3場大分差賽事，今天第4場形成拉鋸戰，陳子豪首度扛起先發第四棒就兩度敲回超前分，包含5局上的超前陽春砲，幫助兄弟以6：4擊敗統一獅，形成3勝1敗「聽牌」優勢。

中職史上在總冠軍賽取得3勝1敗的隊伍，過去16次有13次成功封王，比率為81.25%，不過例外的3次包含2020年統一獅、2015年Lamigo桃猿，2次苦主都是兄弟，而第5場將在25日移師兄弟的洲際主場續戰。

兄弟前3場由許基宏扛第4棒，12打數僅敲出1安，今天首度採用陳子豪扛先發四番，首打席就在1局上敲回全隊第1分，雖然獅隊在1局下逆轉，但兄弟先在4局上追平後，陳子豪又從中繼的林詔恩手中敲出右外野陽春砲，再次要回領先。

6局上獅隊押上勝利組牛棚裴瑞茲，但反而被兄弟打者敲出兩支安打，宋晟睿的二壘打製造二、三壘有人攻勢，岳政華關鍵一棒敲回2分打點，將領先從4：3拉開到6：3。

兄弟連兩場牛棚調度很「美式」，昨天6局下就派出主力牛棚呂彥青，拆解先發投手克迪留下的滿壘危機，今天則是終結者吳俊偉在6局下打卡，於鄭凱文丟掉第4分後上場，撲熄獅隊反撲火苗，7局下雖然被攻佔一、三壘，但也用雙殺化解。

鄭凱文雖然終止個人在總冠軍賽的跨季連2場優質先發，但5.1局被敲10支安打、失4分（3分責失）的演出，仍讓他奪得冠軍賽3連勝，與德保拉並列兄弟隊史最長連勝，中職史上最多則是獅隊海克曼、猿隊王溢正的5連勝。 中華職棒總冠軍賽第四場，中信兄弟投手鄭凱文。記者劉學聖／攝影 中信兄弟今天發揮打線全力反攻。記者劉學聖／攝影 中華職棒總冠軍賽第四場，統一獅球迷奮力加油。記者劉學聖／攝影

商品推薦