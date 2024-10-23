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中職／陳子豪扛四棒就敲超前轟 兄弟5局打完4：3領先

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供(資料照)
中信兄弟隊陳子豪。圖／中信兄弟隊提供(資料照)

中華職棒總冠軍賽第4戰前半段形成一場拉鋸戰，統一獅隊靠單局3分一度逆轉，然而兄弟也在4局上追平比數，並靠5局上陳子豪的陽春砲超前，前5局打完由兄弟取得4：3領先，在系列賽也是握有2勝1敗優勢。

前3戰都是大比分差距，兄弟總教練平野惠一賽前預測，「差不多該變成拉鋸戰的時候了。」確實前3場合計雙方僅2度互換領先，都是由後來居上的球隊拿下勝利，而今天光是前5局就互換2次。

兄弟前3場由許基宏扛第4棒，12打數僅敲出1安，結果不盡理想，今天首度採用陳子豪扛四番，就在前5局敲出全隊第1分後，又敲出超前轟。

兄弟今天先在1局上就靠2出局後陳俊秀的二壘安打開啟連4支安打攻勢，陳子豪的首打席就敲出1分打點安打，接著王威晨敲安後，曾頌恩的安打也帶有1分打點。

然而1局下獅隊就還以顏色，1出局、一壘有人時，陳傑憲的二壘安打敲回第1分，2出局後林安可、林益全、林岱安安打串連，林安可敲回追平分、林岱安把握住超前分。

4局上兄弟又靠著王威晨、江坤宇、岳東華3支安打串回1分，追平比數，後續雖然滿壘未能追加分數，但5局上在獅隊先發投手郭俊麟退場後，陳子豪在1出局後面對林詔恩，敲出右外野飛球剛好越過全壘打牆，個人生涯在總冠軍賽的第3轟。

林安可 陳子豪

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