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中職／中市府前直播職棒總冠軍賽 球迷到場力挺中信兄弟隊

中央社／ 台中23日電
中華職棒正在進行年度總冠軍賽，23日晚間第4戰在台南棒球場展開第4戰，台中市政府晚間在市府廣場舉辦賽事直播，為中信兄弟隊集氣加油。中央社
中華職棒正在進行年度總冠軍賽，23日晚間第4戰在台南棒球場展開第4戰，台中市政府晚間在市府廣場舉辦賽事直播，為中信兄弟隊集氣加油。中央社

中華職棒大聯盟正進行總冠軍賽，今晚在台南棒球場展開第4戰，台中市府在府前廣場舉行直播派對，不少球迷備好飲料及滷味、鹽酥雞前來看直播，就是要力挺中信兄弟隊。

台中市長盧秀燕也透過臉書（Facebook）貼文說，中信兄弟以全年勝率第一晉級總冠軍賽，目前已奪下2勝，邀請大家今晚一起來市府前廣場，觀看1300吋大螢幕直播，為中信兄弟隊熱血應援，共同見證榮耀時刻。

不少球迷準備了飲料、滷味、鹽酥雞、漢堡到場，就坐在市府廣場上觀賞比賽，蔡先生與太太下午5時多就來到市府廣場，他們說，只要市府有直播職棒比賽，就會過來，從小就喜歡看棒球，他覺得今晚會到場的觀眾大概99%都是中信兄弟隊球迷，有信心中信兄弟隊會封王。

在台東就讀的林姓大學生表示，因為沒有買到今天在台南比賽門票，知道台中市政府有直播後，就從台東回來台中，等到中信兄弟隊週五回到洲際棒球場比賽時，就會到洲際看比賽，他本人是中信兄弟隊張志豪忠實球迷，只要張志豪出賽，他都會去看球賽。

黃姓高中生也與同學一起來到市府廣場看直播，他說，因為自己是高中生，不方便到台南看比賽，下午知道市府廣場有直播，下課後就趕過來，他支持地主隊中信兄弟隊，很喜歡看比賽過程氛圍，相信中信兄弟象隊可拿到總冠軍。

中信兄弟 張志豪 棒球

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