中職／古林睿煬已開始傳接球 遺憾傷退沒能拉長局數很可惜

中職統一獅王牌本土投手古林睿煬在總冠軍賽首戰4局提前傷退，不過他傷勢似有好轉，今天已開始傳接球，他受訪時也承認，第1場沒能拉長局數自己覺得很可惜。

古林睿煬19日在總冠軍賽首戰先發登板，不過投到第4局時突然因為背部肌肉緊繃傷退，檢查結果肌肉有點小傷害。經3天休息後他今天回到台南主場，賽前有進行傳接球，獅隊總教練林岳平說：「回饋是有好轉，但接下來有沒有辦法進入牛棚練投是關鍵。」

林岳平強調，古林睿煬要先有辦法在牛棚少量練習，才能掌握他的真正狀態，「沒有完成牛棚（練投）就沒有機會上場，而且球隊要今天、第5戰贏了才有後面的場次，這幾場要想辦法先贏。」

回顧首戰因傷退場，古林睿煬今天表示，當然覺得很可惜，「我自己覺得狀況很好，很久沒有狀況那麼好了，而且我們一開始取得領先，當時希望盡可能拉長局數、封鎖戰局，真的很可惜。」他也說，目前感覺一切正常，會保持正面態度，準備後面比賽。

此外，本季古林睿煬在例行賽的優異表現，讓他與隊友勝騎士（Mario Sanchez）、台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）一起入圍年度MVP。對此古林睿煬指出，「我覺得他們貢獻度非常高，可以跟他們一起入圍是很大的肯定。」

古林睿煬認為，勝騎士在投球局數、數據方面都更好，魔鷹更是今年最好的打者。

之前勝騎士受訪時曾表示，從古林睿煬身上學到很多，不過古林睿煬則說：「對我來說，我才是從他（勝騎士）身上學習到最多的，包括生活、練習，以及狀況不好時面對下一場的心情。」

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