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中職／兄弟改由陳子豪扛4棒 岳東華仍是「恐怖8棒」

中央社／ 台南23日電
陳子豪。報系資料照
陳子豪。報系資料照

中職中信兄弟在總冠軍賽第4戰由陳子豪頂替許基宏先發4棒，教頭平野惠一坦言昨天就很煩惱，另外雖有考慮將「恐怖8棒」岳東華往前調，不過還是決定讓他在對手最不喜歡的位置。

中信兄弟在7戰4勝制總冠軍系列戰目前取得2勝1敗領先，今天作客台南棒球場，推出本土投手鄭凱文先發，打序則分別為宋晟睿（右外野）、岳政華（中外野）、陳俊秀（一壘）、陳子豪（指定打擊）、王威晨（三壘）、曾頌恩（左外野）、江坤宇（游擊）、岳東華（二壘）、高宇杰（捕手）。

賽前平野惠一表示，其實昨天賽前也很煩惱，想要讓陳俊秀、陳子豪、許基宏3名強棒同時在場上，「但因守備位置的關係，變成隊內競爭。」

此外，目前岳東華成為兄弟「恐怖8棒」，前3戰8打數敲出4支安打，選到5次四壞球保送，平野惠一指出，岳東華在總冠軍賽前狀況就調整得還不錯，雖然有考慮讓他的棒次往前調整，「不過還是放在平常的位置，對方可能會比較怕，不喜歡他在後段棒次。」

雖然目前已取得2勝，不過被問到還需要注意的地方，平野惠一點出是失誤的部分，「棒球本來就是失誤率高的運動，尤其是這種短期賽事，出現失誤後怎麼補救是很重要的事情。」

岳東華 平野惠一 陳子豪

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