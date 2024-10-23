中職／關鍵總冠軍賽G4 餅總盼林安可打出美好球賽

中職統一獅隊林安可在總冠軍賽G4首度排進先發，雖然仍有右腳傷勢，不過他強調已經可以比賽。教頭林岳平表示，希望林安可在本季最後一場台南比賽可以上場，打出一場美好球賽。

林安可在季後挑戰賽首戰跑回本壘時右腳跟挫傷，當時甚至只能「踮腳尖走路」，總冠軍賽前3戰林安可都沒有先發，不過有上場代打。總冠軍賽第4戰今天移師台南棒球場，林安可首度先發打第5棒、擔任指定打擊。

獅隊總教練林岳平在今天賽前表示，林安可已經休息一段時間了，「他本人表示是可以比賽，希望今年最後一場在台南的比賽，把最好的選手排在前面，看能不能打出一場美好的球賽。」

林安可指出，「我覺得我可以比賽，這並不擔心，會用平常心準備好比賽。」被問到前幾場在場邊會不會很想下場比賽，林安可表示，「會很想要下場，也是要隨時準備好，教練有指示就好好表現。」

獅隊今天推出郭俊麟先發登板，對上中信兄弟先發投手鄭凱文，獅隊先發打序分別為林佳緯（右外野）、邱智呈（左外野）、陳傑憲（中外野）、潘傑楷（三壘）、林安可（指定打擊）、林益全（一壘）、林岱安（捕手）、陳聖平（游擊）、林祖傑（二壘）。

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