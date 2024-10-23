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中職／關鍵G4！獅隊若從1勝2敗追平 奪冠率天地倒轉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒統一獅隊投手郭俊麟擔任台灣大賽第四戰先發投手。統一獅提供
中華職棒統一獅隊投手郭俊麟擔任台灣大賽第四戰先發投手。統一獅提供

中華職棒總冠軍賽邁向第4戰，握有領先的中信兄弟隊尋求3勝1敗的聽牌優勢，統一獅隊回到台南主場力求扳平戰局，過去落入1勝3敗的球隊僅18.75%的奪冠比率，但能夠從1勝2敗狀態下扳平的球隊中，有62.5%最終奪冠。

今年總冠軍賽前3戰都選擇在台北大巨蛋舉行，兄弟取得2勝1敗，今天到台南球場若能搶下第3勝，過去16次有13次成功封王，比率為81.25%，不過例外的3次中，2020年統一獅、2015年Lamigo桃猿，2次苦主都是兄弟。

獅隊則要力求將奪冠率從不到2成提升至6成以上，中職史上在總冠軍賽從1勝2敗打回到2勝2敗的球隊中，8次有5次成功逆轉奪冠，包含1991年獅隊、1997味全龍隊、2008獅隊、2016義大犀牛隊，以及去年冠軍龍隊，但也有1998年興農牛隊、2004年獅隊、2018年獅隊這3次失手紀錄。

Lamigo桃猿 中職 統一獅

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