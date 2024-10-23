中職／關鍵G4！獅隊若從1勝2敗追平 奪冠率天地倒轉

沉寂了15年，洋基日前在系列賽4：1的比數再次挺進世界大賽。而上次洋基登上世界大賽舞台，剛好也是「台灣之光」王建民待在條紋軍的最後一季。 「台灣之光」王建民在大聯盟締造連2季19勝的傲人紀錄，生涯9

2024-10-23 16:00