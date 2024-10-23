中職／搶G4！獅隊林安可首度先發 兄弟第4棒陳子豪扛

中華職棒總冠軍賽第4戰移師台南棒球場舉行，兩隊先發打序都變陣，中信兄弟隊第4棒改由陳子豪接手，統一獅隊則首度將林安可排上先發打線。

兄弟前3戰由許基宏扛起第四棒，不過12打數僅敲出1支安打，今天決定將昨天代打敲安的陳子豪排上先發，也由他扛起第四棒的任務，接手指定打擊。

林安可今年在季後挑戰賽首戰先發後，就因腿部不適，挑戰賽未再出賽，總冠軍賽前3戰也僅2次代打，不過今天首度排上先發，扛起第5棒、指定打擊。

另外獅隊林岱安也是這個系列賽首度扛起先發，接任捕手位置，陳聖平繼首戰後再次重返先發游擊，林益全則是在第2戰先發一壘後，相隔一場再次先發。

兄弟先發陣容： 1棒 宋晟睿 右外野手 2棒 岳政華 中外野手 3棒 陳俊秀 一壘手 4棒 陳子豪 指定打擊 5棒 王威晨 三壘手 6棒 曾頌恩 左外野手 7棒 江坤宇 游擊手 8棒 岳東華 二壘手 9棒 高宇杰 捕手 先發投手 鄭凱文 獅隊先發陣容： 1棒 林佳緯，右外野手 2棒 邱智呈，左外野手 3棒 陳傑憲，中外野手 4棒 潘傑楷，三壘手 5棒 林安可，指定打擊 6棒 林益全，一壘手 7棒 林岱安，捕手 8棒 陳聖平，游擊手 9棒 林祖傑，二壘手 先發投手 郭俊麟

商品推薦