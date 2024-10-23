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中職／總冠軍賽G4移師台南 兄弟若聽牌奪冠機率破8成

中央社／ 台南23日電
兄弟今天要爭取3勝聽牌優勢，歷史上取得3勝1敗的隊伍有8成以上機率會奪冠。 聯合報系資料照
兄弟今天要爭取3勝聽牌優勢，歷史上取得3勝1敗的隊伍有8成以上機率會奪冠。 聯合報系資料照

中職總冠軍系列戰今天移師統一獅隊大本營台南棒球場，將進行第4戰，獅隊要力拚扳平戰局，兄弟則要爭取3勝聽牌優勢，歷史上取得3勝1敗的隊伍有8成以上機率會奪冠。

中信兄弟昨天以10比0擊退統一獅隊，拿下2勝1敗優勢，今天獅隊主場從台北大巨蛋移到台南棒球場，此戰在總冠軍賽開打之前門票就已完售，今天台南將是1萬人滿場。

根據聯盟統計，中職歷史上率先拿下3勝1敗的球隊，有81.25%機率最後可以奪下總冠軍，兄弟隊史上對戰獅隊取得3勝1敗後，則是有50%機率奪冠；獅隊隊史上對戰兄弟時，1勝3敗後奪冠機率為50%，2勝2敗後奪冠機率則是100%，因此這場比賽將相當關鍵。

今天總冠軍賽第4戰上演本土先發投手大對決，兄弟推出鄭凱文掛帥先發對上獅隊的郭俊麟。鄭凱文生涯總冠軍賽經驗豐富，今年已是第8次，本季例行賽出賽9場含6場先發、投37.1局，拿下3勝2敗，防禦率2.89，今年對戰獅隊只有1局後援。

郭俊麟則是今年因為交易轉戰獅隊，本季出賽20場含14場先發、投76局，拿下3勝7敗，防禦率4.74，今年也僅與兄弟對戰1場，先發投5局失掉1分。

中職 統一獅 郭俊麟

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