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中職／台灣大賽史上第2次旅日土投對決 鄭凱文再寫一紀錄
台灣大賽第4戰今天將從大巨蛋移師台南棒球場，中信兄弟推派鄭凱文先發，對決統一獅郭俊麟，這將是台灣大賽史上第2次具有日職資歷的土投同場先發對決。
上一次的日職對決組合要追溯至10年前的猿象爭霸，Lamigo桃猿在G2推派曾效力橫濱隊的王溢正，迎戰具有阪神虎資歷的鄭凱文。該場比賽鄭凱文主投3.2局失4分無關勝敗；王溢正則是投5.2局失5分，靠著打線支援拿下勝投。
鄭凱文在日職一軍繳出2勝3敗，防禦率5.16；而郭俊麟則是在西武一軍留下5勝11敗，防禦率5.92的成績。此外，職棒元年也曾上演「旅日對決」，由味全龍林琨瑋對戰三商虎涂鴻欽，但2人過往都是效力日本業餘球隊，並沒有職棒經驗。
生涯第8次打台灣大賽的鄭凱文，也將以36歲又89天寫下兄弟隊史（含兄弟象）最年長先發土投紀錄，原紀錄為1993年台灣大賽G6，張永昌的35歲50天。
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