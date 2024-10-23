中職／總冠軍賽G4土投先發 獅派郭俊麟象派鄭凱文

中職中信兄弟今天以10比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊，兄弟總冠軍賽取得戰績2勝1敗優勢，明天第4戰兩隊都派出本土投手先發，兄弟由鄭凱文掛帥，獅隊派出投手郭俊麟先發。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽前2戰打完，兩隊各拿1勝，今天兄弟隊打線發揮，曾頌恩敲出3分砲，投手呂彥青中繼化解滿壘危機，終場以10比0擊敗獅隊，搶下系列賽第2勝，明天第4戰將回到獅隊主場台南棒球場交手。

中信兄弟先發投手鄭凱文。聯合報記者余承翰／攝影

獅隊明天派出本土投手郭俊麟先發，將是郭俊麟生涯首度在季後賽登板，郭俊麟本季一軍出賽20場（6場後援），戰績3勝7敗，防禦率4.74，本季僅對兄弟投過1場先發，投5局失掉1分責失分、無關勝敗，對戰防禦率1.80。

兄弟明天也派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文本季9場出賽（3場後援），戰績3勝2敗，防禦率2.89，本季與獅隊交手1場為後援登板，投1局無失分。

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