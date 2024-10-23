聽新聞
0:00 / 0:00
中職／總冠軍賽G4土投先發 獅派郭俊麟象派鄭凱文
中職中信兄弟今天以10比0擊敗統一7-ELEVEn獅隊，兄弟總冠軍賽取得戰績2勝1敗優勢，明天第4戰兩隊都派出本土投手先發，兄弟由鄭凱文掛帥，獅隊派出投手郭俊麟先發。
中華職棒7戰4勝制總冠軍賽前2戰打完，兩隊各拿1勝，今天兄弟隊打線發揮，曾頌恩敲出3分砲，投手呂彥青中繼化解滿壘危機，終場以10比0擊敗獅隊，搶下系列賽第2勝，明天第4戰將回到獅隊主場台南棒球場交手。
獅隊明天派出本土投手郭俊麟先發，將是郭俊麟生涯首度在季後賽登板，郭俊麟本季一軍出賽20場（6場後援），戰績3勝7敗，防禦率4.74，本季僅對兄弟投過1場先發，投5局失掉1分責失分、無關勝敗，對戰防禦率1.80。
兄弟明天也派出本土投手鄭凱文先發，鄭凱文本季9場出賽（3場後援），戰績3勝2敗，防禦率2.89，本季與獅隊交手1場為後援登板，投1局無失分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言