中職／岳政華3安2打點 談岳東華關鍵守備：很放心

中職中信兄弟外野手岳政華總冠軍賽第3戰3安2打點，2分打點都是送回哥哥岳東華，他笑說沒特別注意只是想延續攻勢，對於哥哥今天有關鍵守備則表示：「打過去很放心、他有在練。」

兄弟與統一7-ELEVEn獅隊爭冠，兄弟外野手岳政華打擊維持手感，首戰4打數1安、有1分打點，第2戰首局敲出陽春砲，今天3局上滿壘敲安送回哥哥岳東華，7局上敲出二壘打，8局上敲出個人單場第2支安打，再次把壘上的哥哥岳東華送回本壘，單場3安2打點。

有趣的是，岳政華目前為止總冠軍賽3戰打完4分打點，除了陽春砲外，另外3分跑回分數的都是哥哥岳東華；岳政華笑說，其實沒有特別注意，上場就是想著要一棒接一棒、延續攻勢，把壘上的人送回來。

岳政華透露，今天3局上滿壘打擊時蠻緊張的，但下一棒打者陳俊秀有提醒一些心理層面的東西，上場大膽打、積極攻擊，也提到前一棒宋晟睿選球選得蠻好的，輪到自己上場打擊心情也會比較放鬆，敲安送回球隊第2分，感覺有幫助球隊把氣勢帶起。

岳政華上一場出賽雖然有開轟，但也打出2次雙殺，他表示其實擊球感覺不錯，今天擊球雖然沒有很扎實，但反而運氣比較好、落點不錯。

今天6局下兄弟僅3分領先時，被獅隊1人出局、攻占滿壘，兄弟換上後援投手呂彥青面對獅隊打者陳鏞基，纏鬥到滿球數，陳鏞基敲出二壘方向滾地球形成雙殺；岳政華表示，那個局面蠻緊張的，但看到球打到二壘哥哥岳東華防區就很放心，「哥哥不會緊張，他平常都有在練。」

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