快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／滿壘兩樣情 兄弟2勝1敗領先獅

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
兄弟隊曾頌恩七局上擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影
兄弟隊曾頌恩七局上擊出三分全壘打。記者侯永全／攝影

同樣滿壘局面，中信兄弟隊攻下三分大局，統一獅隊空手而歸，決定了台灣大賽第三戰走向；帶走氣勢的兄弟，終場以十比○贏球，在總冠軍賽以二勝一敗領先。

獅隊先發投手羅昂在第三局讓兄弟找到攻勢破口。江坤宇敲出二壘打、岳東華保送後，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂選擇傳三壘卻沒抓到出局數，面對無人出局、滿壘危機，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下三分大局。

兄弟呂彥青第六局成功拆解滿壘炸彈，獲選單場ＭＶＰ。記者侯永全／攝影
兄弟呂彥青第六局成功拆解滿壘炸彈，獲選單場ＭＶＰ。記者侯永全／攝影

兄弟洋投克迪前五局上演完美壓制，僅被敲一安打，但一如例行賽的「六局症」，他在進入第六局就像換了個人般，一出局後被連敲兩安打，再保送陳傑憲形成滿壘，兄弟立刻換投，改由呂彥青面對陳鏞基，球數先陷於○好三壞，結局竟是二壘方向滾地球形成雙殺，讓黃衫軍士氣大振。

面對獅隊牛棚，兄弟攻勢繼續開火，包括第七局曾頌恩的三分砲，第八局陳俊秀的安打掃回兩分打點，步步堆疊兄弟的得分達到雙位數。這也是台灣大賽史上首見前三場都有球隊攻下十分以上。

獅隊投手在前三戰崩盤兩場，總教練林岳平賽後先與投手群開會後才參加記者會。第六局中「滿壘計」，餅總坦言：「進攻是還有機會，但關鍵一局無法適時一擊，如果第六局有分數，可能戰局不一樣。」對於投手狀況則直言，「這個現象滿頻繁，還是要鼓勵他們，不能換上他們就是感覺要輸了的感覺，希望他們趕快調整。」

呂彥青第六局拆解滿壘炸彈，第七局續投也完成任務，最終完成一點二局投球未被敲安打、無失分，在僅有三比○領先之際守住優勢，獲選單場ＭＶＰ，也寫下總冠軍賽史上最少球數獲選ＭＶＰ紀錄。

系列賽前三戰都在台北大巨蛋進行，此役兩萬五○二九人進場，三戰合計十萬二六二五人；第四戰將是唯一南部戰役，今在台南棒球場過招。

中信兄弟 台灣大賽 呂彥青 曾頌恩 林岳平 江坤宇 統一獅 陳俊秀 陳傑憲 陳鏞基

延伸閱讀

中職／還以為是無人出局上場 呂彥青雙殺拆彈拿MVP嚇一跳

中職／滿壘兩樣情…兄弟攻大局、獅隊雙殺斷氣 黃衫軍先搶第2勝

中職／乒乓魯閣！台灣大賽前3場都攻破10分 寫史上首見紀錄

中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊

相關新聞

中職／搶G4！獅隊林安可首度先發 兄弟第4棒陳子豪扛

中華職棒總冠軍賽第4戰移師台南棒球場舉行，兩隊先發打序都變陣，中信兄弟隊第4棒改由陳子豪接手，統一獅隊則首度將林安可排上...

中職／關鍵G4！獅隊若從1勝2敗追平 奪冠率天地倒轉

中華職棒總冠軍賽邁向第4戰，握有領先的中信兄弟隊尋求3勝1敗的聽牌優勢，統一獅隊回到台南主場力求扳平戰局，過去落入1勝3...

中職／關鍵總冠軍賽G4 餅總盼林安可打出美好球賽

中職統一獅隊林安可在總冠軍賽G4首度排進先發，雖然仍有右腳傷勢，不過他強調已經可以比賽。教頭林岳平表示，希望林安可在本季...

沉默王牌也會爆氣 王建民回憶2006年再見轟懊惱「摔手套」

沉寂了15年，洋基日前在系列賽4：1的比數再次挺進世界大賽。而上次洋基登上世界大賽舞台，剛好也是「台灣之光」王建民待在條紋軍的最後一季。 「台灣之光」王建民在大聯盟締造連2季19勝的傲人紀錄，生涯9

中職／總冠軍賽G4移師台南 兄弟若聽牌奪冠機率破8成

中職總冠軍系列戰今天移師統一獅隊大本營台南棒球場，將進行第4戰，獅隊要力拚扳平戰局，兄弟則要爭取3勝聽牌優勢，歷史上取得...

中職／台灣大賽史上第2次旅日土投對決 鄭凱文再寫一紀錄

台灣大賽第4戰今天將從大巨蛋移師台南棒球場，中信兄弟推派鄭凱文先發，對決統一獅郭俊麟，這將是台灣大賽史上第2次具有日職資歷的土投同場先發對決。 上一次的日職對決組合要追溯至10年前的猿象爭霸，L

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。