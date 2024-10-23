中職／滿壘兩樣情 兄弟2勝1敗領先獅

同樣滿壘局面，中信兄弟隊攻下三分大局，統一獅隊空手而歸，決定了台灣大賽第三戰走向；帶走氣勢的兄弟，終場以十比○贏球，在總冠軍賽以二勝一敗領先。

獅隊先發投手羅昂在第三局讓兄弟找到攻勢破口。江坤宇敲出二壘打、岳東華保送後，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂選擇傳三壘卻沒抓到出局數，面對無人出局、滿壘危機，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下三分大局。

兄弟呂彥青第六局成功拆解滿壘炸彈，獲選單場ＭＶＰ。記者侯永全／攝影

兄弟洋投克迪前五局上演完美壓制，僅被敲一安打，但一如例行賽的「六局症」，他在進入第六局就像換了個人般，一出局後被連敲兩安打，再保送陳傑憲形成滿壘，兄弟立刻換投，改由呂彥青面對陳鏞基，球數先陷於○好三壞，結局竟是二壘方向滾地球形成雙殺，讓黃衫軍士氣大振。

面對獅隊牛棚，兄弟攻勢繼續開火，包括第七局曾頌恩的三分砲，第八局陳俊秀的安打掃回兩分打點，步步堆疊兄弟的得分達到雙位數。這也是台灣大賽史上首見前三場都有球隊攻下十分以上。

獅隊投手在前三戰崩盤兩場，總教練林岳平賽後先與投手群開會後才參加記者會。第六局中「滿壘計」，餅總坦言：「進攻是還有機會，但關鍵一局無法適時一擊，如果第六局有分數，可能戰局不一樣。」對於投手狀況則直言，「這個現象滿頻繁，還是要鼓勵他們，不能換上他們就是感覺要輸了的感覺，希望他們趕快調整。」

呂彥青第六局拆解滿壘炸彈，第七局續投也完成任務，最終完成一點二局投球未被敲安打、無失分，在僅有三比○領先之際守住優勢，獲選單場ＭＶＰ，也寫下總冠軍賽史上最少球數獲選ＭＶＰ紀錄。

系列賽前三戰都在台北大巨蛋進行，此役兩萬五○二九人進場，三戰合計十萬二六二五人；第四戰將是唯一南部戰役，今在台南棒球場過招。

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