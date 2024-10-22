中職／尾盤攻勢象迷應援有功 兄弟教頭：這真的是客場嗎？

中信兄弟隊今天以10：0擊敗統一獅隊，在比分持續維持在僅有3：0領先時，第7局在第四棒啟用陳子豪代打，果真一棒建功，敲開兄弟第二波攻勢之火，總教練平野惠一賽後也說，自己很少在第四棒換代打，但短期決戰，抱著一定要搶下這一分的念頭，「他也很好地回應教練團期待。」

兄弟今天在第3局把握羅昂的不穩攻下3分，但之後分數卡關一段時間，第7局在岳政華二壘打出現後，陳俊秀遭到三振，接著在第四棒許基宏的棒次換上陳子豪代打，敲出安打，送回兄弟的第4分，後續一路將分數堆疊到10分。

談到第四棒換代打，平野表示，當時分數已經凍結一段時間，「通常第4棒在球季中是不會換代打的，但現在式短期決戰，一定要拿下這一分，所以決定換陳子豪代打，他也非常好回應教練團期待，把分數送回來，表現非常好。」

平野也主動提到希望媒體寫到這件事，當時球隊6局下守住獅隊滿壘攻勢，7局上的攻擊，「球迷聲音真的很震撼，這真的是客場比賽嗎？真的是很厲害！我們在7、8局可以多得分，多虧了球迷的支持，和球迷有團結一心的感覺。」

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