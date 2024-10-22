中職／曾頌恩大巨蛋總冠軍賽3戰敲2轟 感覺是夢但真實

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊野手曾頌恩已在總冠軍賽（台灣大賽）3戰敲2轟，還特別會在台北大巨蛋開轟。他說，感覺是夢但很真實，打出好表現也以肢體動作向球迷表達感謝。

曾頌恩今年例行賽敲出大巨蛋首轟，本季例行賽10轟有3轟在大巨蛋敲出，台灣大賽交手統一7-ELEVEn獅隊，前3戰都在大巨蛋舉行，除首戰開轟，今天第3戰7局上再敲出3分砲。

曾頌恩賽後受訪說：「我到現在也覺得是夢」，沒想過可在台灣大賽敲2發全壘打，雖感覺是夢、但很真實；曾頌恩開轟後與球迷互動，感謝球迷不論球隊狀況好壞、戰況緊繃或比數拉開，都一直幫球隊加油。

他說，7局敲出的全壘打較平，本來以為會被接殺，看到外野球迷一直喊才知是全壘打，但他笑說，沒覺得大巨蛋有什麼不同，「不要因為我打得好就一直問我，但還是謝謝巨蛋讓我有好的表現。」

兄弟在7戰4勝制台灣大賽第2戰吞敗，第3戰以10比0搶下勝利，取得2勝1敗領先優勢；曾頌恩表示，第2戰輸球後，教練周思齊鼓勵大家，其實狀況不錯，只是運氣不太好，不要因1場比賽氣餒。

曾頌恩截至目前台灣大賽13打數敲出6支安打，包括2發全壘打，他說，無論狀況好壞都要相信隊友，畢竟是首度打台灣大賽，接下來繼續跟學長腳步走。

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