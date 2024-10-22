快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

要在台東蓋戰備道...軍方竟不給縣長面子 讓議員苦等2小時

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

中職／曾頌恩大巨蛋總冠軍賽3戰敲2轟 感覺是夢但真實

中央社／ 台北22日電
中華職棒總冠軍賽第3戰22日在台北大巨蛋進行，晚間由統一獅交手中信兄弟，7局上，兄弟隊曾頌恩（圖）擊出左外野方向3分打點全壘打，他在繞壘時興奮狂吼。中央社
中華職棒總冠軍賽第3戰22日在台北大巨蛋進行，晚間由統一獅交手中信兄弟，7局上，兄弟隊曾頌恩（圖）擊出左外野方向3分打點全壘打，他在繞壘時興奮狂吼。中央社

中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊野手曾頌恩已在總冠軍賽（台灣大賽）3戰敲2轟，還特別會在台北大巨蛋開轟。他說，感覺是夢但很真實，打出好表現也以肢體動作向球迷表達感謝。

曾頌恩今年例行賽敲出大巨蛋首轟，本季例行賽10轟有3轟在大巨蛋敲出，台灣大賽交手統一7-ELEVEn獅隊，前3戰都在大巨蛋舉行，除首戰開轟，今天第3戰7局上再敲出3分砲。

曾頌恩賽後受訪說：「我到現在也覺得是夢」，沒想過可在台灣大賽敲2發全壘打，雖感覺是夢、但很真實；曾頌恩開轟後與球迷互動，感謝球迷不論球隊狀況好壞、戰況緊繃或比數拉開，都一直幫球隊加油。

他說，7局敲出的全壘打較平，本來以為會被接殺，看到外野球迷一直喊才知是全壘打，但他笑說，沒覺得大巨蛋有什麼不同，「不要因為我打得好就一直問我，但還是謝謝巨蛋讓我有好的表現。」

兄弟在7戰4勝制台灣大賽第2戰吞敗，第3戰以10比0搶下勝利，取得2勝1敗領先優勢；曾頌恩表示，第2戰輸球後，教練周思齊鼓勵大家，其實狀況不錯，只是運氣不太好，不要因1場比賽氣餒。

曾頌恩截至目前台灣大賽13打數敲出6支安打，包括2發全壘打，他說，無論狀況好壞都要相信隊友，畢竟是首度打台灣大賽，接下來繼續跟學長腳步走。

台灣大賽 曾頌恩

延伸閱讀

中職／教練好！周思齊首次當教練參與台灣大賽 也是最後一次

中職／棒球就是信仰 周思齊的棒球人生未完待續

中職／為什麼周思齊可以？啦啦隊冼迪琦送偶像名牌鋼筆、手寫信

中職／退休後終可輕鬆拋彩帶 周思齊：以前在場上根本拋不到

相關新聞

中職／搶G4！獅隊林安可首度先發 兄弟第4棒陳子豪扛

中華職棒總冠軍賽第4戰移師台南棒球場舉行，兩隊先發打序都變陣，中信兄弟隊第4棒改由陳子豪接手，統一獅隊則首度將林安可排上...

中職／關鍵G4！獅隊若從1勝2敗追平 奪冠率天地倒轉

中華職棒總冠軍賽邁向第4戰，握有領先的中信兄弟隊尋求3勝1敗的聽牌優勢，統一獅隊回到台南主場力求扳平戰局，過去落入1勝3...

中職／關鍵總冠軍賽G4 餅總盼林安可打出美好球賽

中職統一獅隊林安可在總冠軍賽G4首度排進先發，雖然仍有右腳傷勢，不過他強調已經可以比賽。教頭林岳平表示，希望林安可在本季...

沉默王牌也會爆氣 王建民回憶2006年再見轟懊惱「摔手套」

沉寂了15年，洋基日前在系列賽4：1的比數再次挺進世界大賽。而上次洋基登上世界大賽舞台，剛好也是「台灣之光」王建民待在條紋軍的最後一季。 「台灣之光」王建民在大聯盟締造連2季19勝的傲人紀錄，生涯9

中職／總冠軍賽G4移師台南 兄弟若聽牌奪冠機率破8成

中職總冠軍系列戰今天移師統一獅隊大本營台南棒球場，將進行第4戰，獅隊要力拚扳平戰局，兄弟則要爭取3勝聽牌優勢，歷史上取得...

中職／台灣大賽史上第2次旅日土投對決 鄭凱文再寫一紀錄

台灣大賽第4戰今天將從大巨蛋移師台南棒球場，中信兄弟推派鄭凱文先發，對決統一獅郭俊麟，這將是台灣大賽史上第2次具有日職資歷的土投同場先發對決。 上一次的日職對決組合要追溯至10年前的猿象爭霸，L

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。