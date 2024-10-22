中職／還以為是無人出局上場 呂彥青雙殺拆彈拿MVP嚇一跳

以為場上是滿壘、無人出局，呂彥青今天上了場後才發現已經一出局，今天在第6局成功拆解滿壘炸彈，獲選單場MVP，讓他直言意外，超老實回應：「有點嚇一跳，因為我上次守了3場都沒拿到MVP。」

中信兄弟隊今天在總冠軍賽第三戰以10：0擊敗統一獅隊，在系列賽取得2勝1敗，儘管打線攻下10分，但單場MVP給了在6局下僅3：0領先之際讓陳鏞基擊出雙殺打，守住滿壘危機的呂彥青。

呂彥青透露，自己是在一、二壘有人時開始準備，滿壘時一站上去，「我以為是沒人出局，上去發現是一出局，想說讓鏞基擊出高飛犧牲打都還在合理範圍。」他還原該打席對決心理，第1顆是刻意壞球試探打者反應，第2球想搶好球，「結果連3顆壞球，自己也滿緊張。」最終守下關鍵局面，「自己也覺得滿振奮。」

看系列賽前3戰都有球隊攻下10分以上，呂彥青表示，「這代表野手做了滿多功課，投手要更加小心。」他感謝自家打者打了很多分數，「讓後面投手沒那麼大壓力。」語畢又趕緊修正，「其實壓力還是很大，只是沒那麼大。」

總教練平野惠一指出，當下派出呂彥青，考量他去年都還是終結者、有很豐富的經驗，「都已經派他上場，如果還是失分，也是沒辦法的事，但也是相信他可以做到。」

【中央社台北22日電】

中職中信兄弟投手呂彥青今天在總冠軍賽第3戰成為英雄，於第6局登板化解球隊滿壘危機，他賽後坦言，由於先投了3顆壞球，當下有點緊張，也很感謝隊友下一局幫忙打分數。

兄弟今天推出洋投克迪（Kirk McCarty）先發，前5局都繳出好投，不過在6局下被敲2支安打、投出保送後，留下1出局滿壘有人危機退場。接替的呂彥青登板後讓統一獅隊第4棒陳鏞基擊出雙殺打、化解危機，最終兄弟以10比0奪下系列戰第2勝。

呂彥青關鍵表現讓他獲選為單場MVP，賽後他表示，在對方一、二壘有人時就開始準備要登板，不過因為熱身時比較專注，一開始以為是無人出局，「當下想說不要讓對手逆轉，因為對方打者是鏞基，是很好的打者，即使被打高飛犧牲打也是減少傷害，失1分也是合理範圍內。」

不過一開始呂彥青是先3顆壞球走在前面，他坦言，「本來是想說先投1顆壞球再塞好球，但連續3顆壞球不在預料之內，自己也是滿緊張的。」他提到，今天今天主審的好球帶偏小，不可能一直塞邊邊角角，最後選擇盡量進攻好球帶。

呂彥青在6局下化解危機之後，7局上隊友馬上攻下4分，拉開領先差距，其中曾頌恩轟出3分砲，最後呂彥青投1.2局無失分。呂彥青表示，「滿感謝野手的，讓壓力沒有那麼大，很感謝野手那麼努力打分數。」他也很意外自己拿下MVP，「野手也很關鍵，感謝每個球員。」

商品推薦