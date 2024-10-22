中職／獅隊慘敗關鍵 林岳平直指中「滿壘計」、羅昂的傳三壘

統一獅隊今天在總冠軍賽以0：10吞下慘敗，系列賽處於1勝2敗，總教練林岳平賽後談到敗仗關鍵，直指第6局的滿壘空手而歸，「如果有適時一擊，或許戰局就不一樣。」先發投手羅昂第3局處理短打的傳球選擇，也是他眼中此役的勝敗關鍵。

獅隊在前5局遭到中信兄弟隊洋投克迪封鎖，直到第6局出現機會，連兩棒安打加上陳傑憲的保送，攻佔滿壘，兄弟換上呂彥青，陳鏞基敲出雙殺打，掐斷獅隊攻勢。

獅隊此役遭到完封，林岳平談到球隊進攻狀況，他說：「進攻倒是我覺得還有機會，只是在關鍵的那局沒能有適時一擊，如果有適時一擊的話，戰局就不一樣。」

先發投手羅昂投5局已經用106球退場，第3局釀成3分大局，其中包括羅昂自己在處理短打時傳三壘卻沒抓到出局數，林岳平也指出，「往往第3局上去投都是後面棒次，後面棒次有上壘就會接到前面棒次，就有比較高機率掉分，關鍵是羅昂在短打選擇傳三壘變成all safe。」

系列賽前3場，獅隊有2場讓對手攻下10分，談到投手群狀況，林岳平說：「這個現象滿頻繁，但還是要鼓勵他們，不是說換了這些人就是要輸球，或是換他們就是在消化比賽，接下來還有比賽就還有上場機會，還是有機會是贏球的那一方。」

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