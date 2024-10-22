中職／滿壘兩樣情…兄弟攻大局、獅隊雙殺斷氣 黃衫軍先搶第2勝

同樣是滿壘局面，中信兄弟隊攻下3分大局，統一獅隊空手而歸，決定了台灣大賽第3戰走向，兄弟終場以10：0贏球，在總冠軍賽先握有2勝1敗。

獅隊先發投手羅昂在第3局出現亂流，江坤宇以二壘打開路，岳東華保送上壘，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂接球後選擇傳三壘，結果沒抓到出局數，讓兄弟無人出局已經攻占滿壘，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下3分大局。

羅昂最終投完5局球數已達106球，被敲3安打、失3分，有7次三振、4次保送。

兄弟洋投克迪先發5.1局被敲3安打、無失分，前5局上演完美壓制，僅被敲1安打，但一如例行賽的「6局症」，他在進入第6局就像換了個人，一出局後被林佳緯、邱智呈連續敲安，再保送陳傑憲形成滿壘，兄弟決定換投，改由呂彥青面對陳鏞基，球數先陷於0好3壞，結局竟是二壘方向的滾地球形成雙殺，讓黃衫軍士氣大振。

兄弟在第7局靠岳政華二壘打、陳子豪一壘打串連再下一城，曾頌恩掃出三分砲；獅隊第8局推出邱浩鈞也壓不住，面對5人次被敲4安打，陳俊秀的安打掃回2分，讓兄弟得分達到雙位數，這也是台灣大賽史上首見前3場都有球隊攻下10分以上。

系列賽前3戰都在台北大巨蛋進行，此役2萬5029人進場，3戰累積10萬2625人；第4戰將是唯一南部戰役，明天回到獅隊台南大本營進行。

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