聽新聞
0:00 / 0:00
中職／滿壘兩樣情…兄弟攻大局、獅隊雙殺斷氣 黃衫軍先搶第2勝
同樣是滿壘局面，中信兄弟隊攻下3分大局，統一獅隊空手而歸，決定了台灣大賽第3戰走向，兄弟終場以10：0贏球，在總冠軍賽先握有2勝1敗。
獅隊先發投手羅昂在第3局出現亂流，江坤宇以二壘打開路，岳東華保送上壘，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂接球後選擇傳三壘，結果沒抓到出局數，讓兄弟無人出局已經攻占滿壘，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下3分大局。
羅昂最終投完5局球數已達106球，被敲3安打、失3分，有7次三振、4次保送。
兄弟洋投克迪先發5.1局被敲3安打、無失分，前5局上演完美壓制，僅被敲1安打，但一如例行賽的「6局症」，他在進入第6局就像換了個人，一出局後被林佳緯、邱智呈連續敲安，再保送陳傑憲形成滿壘，兄弟決定換投，改由呂彥青面對陳鏞基，球數先陷於0好3壞，結局竟是二壘方向的滾地球形成雙殺，讓黃衫軍士氣大振。
兄弟在第7局靠岳政華二壘打、陳子豪一壘打串連再下一城，曾頌恩掃出三分砲；獅隊第8局推出邱浩鈞也壓不住，面對5人次被敲4安打，陳俊秀的安打掃回2分，讓兄弟得分達到雙位數，這也是台灣大賽史上首見前3場都有球隊攻下10分以上。
系列賽前3戰都在台北大巨蛋進行，此役2萬5029人進場，3戰累積10萬2625人；第4戰將是唯一南部戰役，明天回到獅隊台南大本營進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言