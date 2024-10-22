中職／乒乓魯閣！台灣大賽前3場都攻破10分 寫史上首見紀錄

今年台灣大賽的主旋律就是「魯閣秀」，今天在第8局陳俊秀的安打送回2分後，中信兄弟隊得分達到雙位數，系列賽前3場都有球隊得分達到雙位數為史上首見。

獅隊先發投手羅昂在第3局出現亂流，江坤宇以二壘打開路，岳東華保送上壘，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂接球後選擇傳三壘，結果沒抓到出局數，讓兄弟無人出局已經攻占滿壘，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下3分大局。

羅昂最終投完5局球數已達106球，被敲3安打、失3分，有7次三振、4次保送。

面對獅隊牛棚，兄弟打線持續進擊，在第7局靠岳政華二壘打、陳子豪一壘打串連再下一城，曾頌恩掃出三分砲；第8局再打爆邱浩鈞，面對5人次，被敲出4安打，岳政華的安打先攻下第8分，陳俊秀的安打再挹注2分，兄弟得分達到雙位數。

首戰兄弟攻下10分，次戰換成獅隊攻下10分，今天再由兄弟達到雙位數，這是台灣大賽史上首見前3場都由球隊達到雙位數得分，而過去系列賽最多攻下10分以上的場次為4場（2018年Lamigo桃猿隊3場、統一獅隊1場）。

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