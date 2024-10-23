沉默王牌也會爆氣 王建民回憶2006年再見轟懊惱「摔手套」

2006.9.29民生報頭版。

沉寂了15年，洋基日前在系列賽4：1的比數再次挺進世界大賽。而上次洋基登上世界大賽舞台，剛好也是「台灣之光」王建民待在條紋軍的最後一季。

「台灣之光」王建民在大聯盟締造連2季19勝的傲人紀錄，生涯9季累積68勝34敗，談到印象最深刻的比賽，他笑著說，「好像沒有耶。」再仔細想了一下表示，「應該就是被國民隊擊出再見全壘打，怒摔手套的那一場吧。」

那場比賽是發生在台灣時間2006年6月19日，紐約洋基隊作客華盛頓國民隊主場，王建民先發投到九局下，球隊2:1領先，在一人出局、一壘有人時，對上五棒打者辛默曼（Ryan Zimmerman），王建民先牽制一壘跑者，對打者投出第一球就被逮住，擊出左外野方向的兩分全壘打，球正好掉進洋基牛棚投手練投區，國民以3:2逆轉勝。

國民隊球員們欣喜若狂衝到本壘區迎接勝利打者的同時，鏡頭帶到正走進休息室的王建民，怒摔手套的畫面，那一摔也讓關心戰況的台灣球迷們大為震驚，溫和的王建民竟然出現情緒暴走的大動作。

2006.6.19聯合晚報頭版。

回想起那一幕，王建民說，「我非常懊惱生氣，因為球隊輸了，難得總教練要讓我完成在大聯盟的第一場完投紀錄，努力投到第九局，卻沒有投好。」

王建民還記得對辛默曼（Ryan Zimmerman）投出內角的二縫線球，「球的位移不大，被打出去時，聽到聲音就知道是全壘打。」

洋基總教練托瑞（Joe Torre）走過來，雙手拍拍王建民的肩膀，說了幾句話，「總教練說我做得很好，要我不要氣餒，下次再來。」

那場是王建民在2005年升上大聯盟之後，投出第一場完投紀錄，眼前勝利在望，卻意外挨了再見轟，瞬間暴怒，他說：「這股怨氣一直維持到下一次先發才放下。」

台灣投手王建民昨天上午再度代表洋基隊出場主投，面對難纏的魔鬼魚，高雄市的公車族們得天獨厚，在車上就可以透過數位電視同步關心紐約的戰況，許多民眾關心戰況，到站了都捨不得下車。 聯合報系資料照 記者劉學聖／攝影 2005/05/06

王建民原本要迎來先發4連勝，卻吞下單季第3敗，但他很快就完成第二場完投紀錄，7月29日在紐約主場對上魔鬼魚隊，他投出生涯首見的完封勝，單季第12勝到手。

他在2006年球季首度締造風光的19勝，並列大聯盟勝投王，在美聯賽揚獎票選名列第二，為亞洲投手最佳紀錄。

王建民於2006年拿下19勝，與當時明尼蘇達雙城的王牌左投友漢·桑塔那並列該年度的大聯盟勝投王，也是大聯盟第一位亞洲籍的勝投王。聯合報系資料照 記者許振輝／攝影 2006.09.28。

爭睹號外旅美洋基隊投手王建民昨天拿下本季第19勝，成為「亞洲一哥」！聯合報系即時將熱騰騰的號外，散發到民眾的手中。球迷們開心的祝賀王建民，一起分享台灣之光。聯合報系資料照 徐如宜／攝影 2006.09.28。

誤判引爆情緒 王建民怒摔碼表抗議

提到王建民在球場上難得一見的暴氣動作，今年6月10日出任中信兄弟投手教練的他，再次罕見動怒。中信兄弟隊在新莊球場對上富邦悍將，中信投手魏碩成在六局下投到滿球數被判超時，送給打者申皓瑋一個壞球，形成保送，推進成滿壘，當下王建民就衝進場向主審抗議。

富邦悍將、中信兄弟隊之戰第6局魏碩成面對申皓瑋的打席，在滿球數後被記投球超時形成保送，計時爭議引起兄弟陣營不滿，連投手教練王建民都氣噗噗上場。聯合報系資料照 記者余承翰／攝影 2024.06.10

王建民表示，這是聯盟的新規定，打者必須在倒數8秒之前做好準備打擊的動作，但申皓瑋並沒有在秒數內在打擊區站定，卻是判投手超過25秒的出手時間，而且裁判有去小房間觀看重播畫面，還是堅持這個判決，受影響的是投手，如果改判就會讓他繼續投，結果沒改判，怕影響投手心理，只好換投。

富邦悍將、中信兄弟隊之戰第6局魏碩成面對申皓瑋的打席，在滿球數後被記投球超時形成保送，計時爭議引起兄弟陣營不滿，連投手教練王建民都氣噗噗上場。聯合報系資料照 記者余承翰／攝影 2024.06.10。

王建民為投手抱不平的大動作，也讓觀戰球迷大感意外，他回到休息室，氣得摔壞計時碼表；隔天聯盟賽務部坦承是裁判未能同步掌握打者在倒數7秒才看向投手，形成誤判，但已對球隊與球員造成傷害。

王建民為了魏碩成怒摔碼表，魏碩成又是怎麼反應呢?王建民表示，「他說要送給我100個碼表。」

回想棒球生涯在球場上暴氣經歷，王建民說，「大概只有這兩次吧，投手超時的判決，對那場比賽太關鍵了，如果重新來過，我的反應還是一樣。」中信在換投後，被追成3:3平手，終場中信以3:5輸球。

從報紙看歷史 「台灣棒球訂製書」收藏王建民精彩報導

王建民從2000年6月加盟洋基隊，2005年首度升上大聯盟，再到2016年重新站上大聯盟舞台，2018年起回到中職擔任一、二軍投手教練至今，他的一舉一動都受到媒體高度關注，他很感恩的說：「媒體對我很好，把我在球場上的努力都呈現在報導中，只是我現在是出任教練，希望能把焦點放在選手身上。」

在台灣報業史上，王建民應該是被報導最多的新聞焦點， 他說，以前會看體育版，但到了美國，沒機會看到台灣的報導，網路正要興起，撥接也不是那麼方便，較少關注新聞。

王建民一直是媒體關注焦點，聯合報系特別將和他相關的歷史報導集結成冊，以報紙珍藏他一路走來的點點滴滴。

對於即將出版的「70年經典瞬間 台灣棒球訂製書」，王建民表示，應該可以看到很多棒球故事，很多人可能並不了解台灣棒球早期的風貌，又是如何演變到現在的規模，透過報紙版面與照片呈現，更能讓大家認識台灣棒球的發展歷程。

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「台灣棒球訂製書」收錄《聯合報》、《民生報》創刊以來的重要棒球新聞報導，其中也珍藏王建民的精彩報導。

「台灣棒球訂製書」除收錄《民生報》、《聯合報》歷史報紙，還嚴選精彩新聞照片，透過這些珍稀影像，真實還原歷年來台灣棒球場上的重要賽事，讓你彷彿身臨其境，再次感受當時的熱血沸騰與感動！

釜山奇蹟！王建民救援無失分 助中華隊逆轉擊敗日本

2002年王建民度過肩傷開刀復健期，在洋基小聯盟短期1A復出，投出6勝1敗、防禦率1.72佳績，並且在九月接受中華隊徵召，進軍釜山亞運。

他在四強決賽對戰日本的第三局，以救援上場，當時中華隊已失掉五分，王建民頂住壓力，一路投到延長賽十局，都是保持無失分，中華隊演出逆轉勝，以6:5擊敗日本隊，挺進金牌戰。

談到這場比賽 ，王建民說，「我在預賽就對過日本隊，結果投輸了，心想如果能再次上場，就要讓自己穩定，也讓球隊有機會贏球。」

結果他辦到了，並在賽後激動的表示，「這一場，是生平印象最深刻的比賽。」

中華隊六：五擊敗日本中華棒球隊昨天在釜山亞運準決賽演出大逆轉，落後五分的情況下反敗為勝，以六比五擊敗日本隊，今天將和南韓隊爭奪冠軍。昨天比賽結束時，二壘手黃忠義興奮地跳起來擁抱勝利投手王建民，相擁慶賀。聯合報系資料照2002.10.09。

目前出任中信兄弟總教練的平野惠一，當年是日本隊成員，被問兩人是否有談到對決過程？王建民說，倒是沒有，但是看了照片，對他有點印象。

2004年雅典奧運：拚戰百球被擊出追平全壘打

2004年雅典奧運，王建民對日本隊先發，陳金鋒先從上原浩治手中打出三分全壘打，為中華隊取得3:0領先。

王建民投完前六局無失分，第七局一人出局後，被敲兩支安打先掉一分，在二壘有人、兩人出局，面對左打的高橋由伸，王建民的投球數剛好過了洋基球團規定的100球上限，卻被高橋由伸敲出追平的兩分全壘打，教練團沒有換投的調度，也引發討論。

奧運棒球賽中澳之戰 中華隊先發投手王建民。 奧運採訪團記者侯永全／雅典傳真 2004.08.16。

王建民說，「那一局已經投到兩人出局，當然就是想要投完，不會想下來，而且球團規定的球數，也不是那麼精準的投到100球就得結束。」

如今王建民仍記得那次對決，「我投出外角球，他順勢揮棒擊中球點，推出相反方向的左外野全壘打，我沒有失投，是他打得太好。」

那支全壘打也讓王建民退場，由曹錦輝接手，兩隊拚到延長賽，中華隊落敗。

2013經典賽力撼日本打線 無合約在身 王建民：想讓大家能夠看到我。

近期球迷記憶最深刻的比賽，就是2013年世界棒球經典賽，王建民在台灣的分組預賽首戰，就對澳洲演出六局無失分好投。

世界棒球經典賽中華隊對澳洲隊之戰，中華隊先發投手王建民表現可圈可點，完全壓制澳洲打擊。聯合報系資料照 記者于志旭／攝影 2013.03.02。

更精彩的還在後面，中華隊首度挺進八強，在日本東京巨蛋對決日本職棒全明星隊，大會限投80球，王建民又是力投六局無失分，以勝投候選人退場。

中華隊後續派了六位後援投手，日本隊逐漸蠶食得分，九局上追成3平，並在延長賽十局搶下致勝分，中華隊以一分之差落敗。

那場比賽的王建民，讓日本隊與媒體留下深刻印象，也被喻為日本進軍經典賽最辛苦的戰役之一，球員與教練不禁驚呼王建民太強了，不愧是大聯盟強投，也很期待能對上全盛時期的王建民。

WBC世界棒球經典賽第二輪複賽，昨天在東京舉行，兩隊陷入投手戰，中華隊先發投手王建民表現優異。聯合報系資料照 記者黃士航／東京攝影 2013.03.08。

談到那次經典賽，王建民表示，「出賽心情很不一樣，已經少有機會在球場比賽，又沒有合約在身，很想把握當下的機會，讓大家能夠看到我。」

回想當時的投球狀況，他說：「距離在大聯盟的巔峰時期還差很多，手不太舒服，球速也不夠快，大概只有全盛時期的七、八成吧。」只是，當時的王建民，已經讓日本打擊群吃足苦頭。

令人好奇的是，正在等待新東家的王建民，在經典賽的亮眼表現，應該會吸引日本球團注意，他說，「確實有一、兩支球隊來爭取，但我的目標還是放在美國大聯盟，因為日本的訓練環境與文化，和美國不一樣，必須重新適應，決定等待美國的機會，沒想過轉戰日本職棒。」

東山再起的勵志人生！ 王建民睽違7年再登大聯盟

後來王建民等到老東家洋基的小聯盟3A合約，之後在多倫多藍鳥隊短暫站上大聯盟，之後開始在不同球團的小聯盟球隊輾轉，甚至為了一個機會，決定挑戰大聯盟體系之外的獨立聯盟，直到2016年以後援身分，躋身堪薩斯皇家隊開季25人名單，成功譜寫東山再起的勵志人生。

暌違近7年，王建民重返洋基球場，如今他穿著皇家隊球衣，王建民這次來感覺有些陌生，因為以前從未進過客隊休息室，「感覺有點像迷宮。」 聯合報系資料照 廖廷儀／攝影2016.05.11。

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