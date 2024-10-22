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中職／羅昂5局已燒破百球 兄弟5局打完3：0領先獅隊
台灣大賽前兩戰各取1勝，中信兄弟、統一獅隊今天爭奪關鍵第3戰勝利，獅隊洋投羅昂前5局已經燒破百球，5局打完由兄弟取得3：0領先。
兩隊今天續戰台北大巨蛋，但換成獅隊作東擔任後攻球隊，「橘海」終於稍微能與「黃潮」抗衡。
獅隊由今年對戰兄弟防禦率高達5.52的羅昂先發，前兩局讓兄弟6上6下，但第3局出現大亂流，江坤宇以二壘打開路，岳東華保送上壘，高宇杰執行犧牲觸擊，羅昂接球後選擇傳三壘，結果沒抓到出局數，讓兄弟無人出局已經攻占滿壘，宋晟睿先以保送擠回分數，岳政華安打、陳俊秀高飛犧牲打再添分數，兄弟攻下3分大局。
兄弟先發投手克迪1局下被首棒林佳緯敲出安打，接下來直到5局結束，僅再因1保送面對上壘者，前5局投完共用71球，被敲1安打、無失分。
反觀羅昂5局投完已用106球，被敲3安打、失3分，有7次三振、4次保送，獅隊牛棚勢必再次面對考驗。
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