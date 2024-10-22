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中職／兩屆MVP分享大賽攻略 陳俊秀點出趁危攻下大局的重要性
中職總冠軍賽今天進行第3戰，中信兄弟隊調整打線，啟用陳俊秀首度先發擔任一壘手、第三棒，身為兩屆台灣大賽MVP的他，被問到大賽經驗談，指出關鍵在於把握對手危機打出大局，對氣勢會有很大影響。
陳俊秀生涯共在總冠軍賽出賽36場，累積132打數敲出44支安打、4發全壘打，打擊率3成33，更是2017、18年Lamigo桃猿隊奪冠時的系列賽MVP，大賽成績有目共睹，但今年前兩戰都在板凳上待命，終於在第3戰等到先發機會，這也是他首度以黃衫軍身分在總冠軍賽先發。
前兩場在板凳上待命，等待機會是否心急？陳俊秀有老將般的回應，「為什麼要心急？」儘管角色不同，但他說看教練安排，誰都可以上，沒先發也是正常準備，「重點還是狀況要好，上去就是和投手對決，心態強烈一點。」
身為兩屆總冠軍賽MVP的他，被問到大賽攻略，陳俊秀說其實都差不多，「只是說對方有危機時，當下有沒有把握住，大局就會出來，總冠軍賽氣勢會比較不一樣。」至於首度以黃衫軍挑戰台灣大賽的氣氛，是否感受到球迷超多，他笑答：「你們也知道啊！」
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