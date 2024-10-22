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中職／與林威助從友軍變敵軍 平野惠一：專注台灣大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照片
中信兄弟隊總教練平野惠一。本報資料照片

總冠軍賽勝率100%的男人林威助，加入富邦悍將隊擔任副領隊、農場主管，成為台灣棒壇近期最重磅的新聞之一，正率隊征戰台灣大賽的中信兄弟隊總教練平野惠一，目前專注在台灣大賽，對此還沒有特別想法。

平野是在2022年加入兄弟教練團，最初接到來自時任兄弟教頭的林威助邀約時先是婉拒，但抵不過他的奪命連環call，加上感念台灣過去對於311日本東北大地震的援助，最終點頭進入助總的教練團，儘管林威助已在2023年季中去職，但平野續留兄弟陣營，並進一步在今年成為總教練。

悍將昨天正式公布延攬林威助，擔任農場主管兼副領隊，已在今天前往嘉義縣稻江基地報到。

被問到與助總從隊友變敵人，平野惠一對此回應：「現在還沒辦法回答，先專注在台灣大賽上。」

台灣大賽 平野惠一 林威助

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