韓職／最新！李珠珢黑色性感打扮宣傳行李箱 進軍台灣有望

原韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢日前替韓國行李箱品牌「GOGO Travel」代言，還舉辦評論送簽名包活動，有許多台灣粉絲想參加，廠商今天特別釋出李珠珢拍宣傳照影片，讓粉絲驚豔，廠商還特別以中文回覆台灣粉絲提問說，「之後準備在台灣也提供此產品。」讓台灣粉絲相當期待。

李珠珢因精緻臉蛋，加上補妝後立刻起身跳「三振舞」影片爆紅，在台韓兩地都獲得極大關注。行李箱品牌也看中她的高人氣，邀請她宣傳。廠商官方IG今天釋出廣告拍攝幕後花絮，從影片中可感受到李珠珢一下微笑，一下認真的瞬間，展現多樣魅力。

有台灣粉絲詢問，「台灣可以購買嗎？台灣很多粉絲，另外可以出一些Q版的李珠珢周邊嗎？」廠商用中文回應，「目前在台灣無法購買。我們正準備在台灣也提供此產品。如果您能稍等一下，我將不勝感激。」