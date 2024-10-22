聽新聞
0:00 / 0:00
韓職／最新！李珠珢黑色性感打扮宣傳行李箱 進軍台灣有望
原韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢日前替韓國行李箱品牌「GOGO Travel」代言，還舉辦評論送簽名包活動，有許多台灣粉絲想參加，廠商今天特別釋出李珠珢拍宣傳照影片，讓粉絲驚豔，廠商還特別以中文回覆台灣粉絲提問說，「之後準備在台灣也提供此產品。」讓台灣粉絲相當期待。
李珠珢因精緻臉蛋，加上補妝後立刻起身跳「三振舞」影片爆紅，在台韓兩地都獲得極大關注。行李箱品牌也看中她的高人氣，邀請她宣傳。廠商官方IG今天釋出廣告拍攝幕後花絮，從影片中可感受到李珠珢一下微笑，一下認真的瞬間，展現多樣魅力。
有台灣粉絲詢問，「台灣可以購買嗎？台灣很多粉絲，另外可以出一些Q版的李珠珢周邊嗎？」廠商用中文回應，「目前在台灣無法購買。我們正準備在台灣也提供此產品。如果您能稍等一下，我將不勝感激。」
職棒老球迷必備！
▪ 台灣棒球訂製書 收錄珍貴棒球照片圖輯
敬我們的英雄！享受超早鳥價訂閱優惠
MLB世界大賽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言