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中職／屢被打「X」心裡有譜 郭俊麟等待解鎖總冠軍賽初體驗

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供(資料照)
統一獅隊投手郭俊麟。圖／統一獅隊提供(資料照)

中華職棒總冠軍賽戰線進入中段戰，郭俊麟被預期為統一獅隊扛起第4戰的機率高，他不置可否，僅回應：「不知道是先投、後投，有機會的話就是好好表現，畢竟難得有這個機會。」

獅隊、中信兄弟隊在前兩戰各取1勝，今天進行關鍵第3戰，分別由羅昂、克迪先發，雙方至此戰後洋投先發都已亮相，第4戰交到本土投手的機率高。

郭俊麟從季後挑戰賽3場都列在不出賽名單，加上總冠軍賽第1場，5場已有4場都放在不出賽名單。

多次在出賽名單公布後看到自己的名字打上「X」，郭俊麟坦言，「挑戰賽時，總教練雖然沒有明確說，但有說第4場要有心理準備，可能會用到，但心裡也有點覺得希望不要打到第4戰比較好，結果3場結束。」總冠軍賽又屢見名字出現在不出賽名單，他也有心理準備，「大概比較了解教練給的走向。」

若扛第4戰會是先發或中繼，郭俊麟也不確定，但他說自己一直在準備，原本擔心是「被留在亞太的那組」，直到被帶進名單後，確定第一次有機會打季後賽、總冠軍賽，「回來後還沒打過，確實氛圍很不一樣。」如果可以擔綱先發投手，他說：「如果有機會就好好表現。」

挑戰賽 統一獅 郭俊麟

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