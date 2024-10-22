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中職／兄弟G3啟用兩屆台灣大賽MVP 陳俊秀首度先發
中信兄弟隊目前在台灣大賽處於1勝1敗，今天改以客隊身分進行第3戰，先發打線變陣，兩屆總冠軍賽MVP陳俊秀首度先發。
兄弟前兩戰先發打線幾乎複製貼上，僅更動捕手棒次，今天面對統一獅隊洋投羅昂先發，打線換上對戰打擊率4成的陳俊秀，擔任先發一壘手、第三棒。
陳俊秀生涯共在總冠軍賽出賽36場，累積132打數敲出44支安打、4發全壘打，打擊率3成33，更是2017、18年Lamigo桃猿隊奪冠時的系列賽MVP，大賽成績有目共睹，但今年前兩戰都在板凳上待命，終於在第3戰等到先發機會，這也將是他首度以黃衫軍身分在總冠軍賽先發。
中信兄弟隊先發打線
第一棒 宋晟睿 右外野
第二棒 岳政華 中外野
第三棒 陳俊秀 一壘手
第四棒 許基宏 指定打擊
第五棒 王威晨 三壘手
第六棒 曾頌恩 左外野
第七棒 江坤宇 游擊手
第八棒 岳東華 二壘手
第九棒 高宇杰 捕手
先發投手 克迪
統一獅隊先發打線
第一棒 林佳緯 右外野
第二棒 邱智呈 左外野
第三棒 陳傑憲 中外野
第四棒 陳鏞基 一壘手
第五棒 潘傑楷 三壘手
第六棒 胡金龍 指定打擊
第七棒 許哲晏 游擊手
第八棒 陳重羽 捕手
第九棒 林祖傑 二壘手
先發投手 羅昂
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