中職／兄弟G3啟用兩屆台灣大賽MVP 陳俊秀首度先發

中信兄弟隊目前在台灣大賽處於1勝1敗，今天改以客隊身分進行第3戰，先發打線變陣，兩屆總冠軍賽MVP陳俊秀首度先發。

兄弟前兩戰先發打線幾乎複製貼上，僅更動捕手棒次，今天面對統一獅隊洋投羅昂先發，打線換上對戰打擊率4成的陳俊秀，擔任先發一壘手、第三棒。

陳俊秀生涯共在總冠軍賽出賽36場，累積132打數敲出44支安打、4發全壘打，打擊率3成33，更是2017、18年Lamigo桃猿隊奪冠時的系列賽MVP，大賽成績有目共睹，但今年前兩戰都在板凳上待命，終於在第3戰等到先發機會，這也將是他首度以黃衫軍身分在總冠軍賽先發。