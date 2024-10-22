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中職／想在台灣結婚？李多慧彰化穿婚紗想像夢幻婚禮和5個小孩
味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展後，經常拍攝影片介紹台灣景點。近日她上傳造訪彰化永靖鄉成美文化園影片，她驚喜換上婚紗，想像未來參加婚禮的場景。
李多慧穿著學生制服，揹著後背包，騎腳踏車在永靖鄉旅遊。她依序體驗大自然之美、宮廟拜拜文化和成美文化園。
來到婚宴會館時，李多慧感慨表示，自己從高中就對結婚典禮有幻想，並哼著「我的老公在哪呢？」接著李多慧模擬新娘進場的畫面，突然換上婚紗，畫面相當唯美。
李多慧在影片標題寫道，「我夢想的瞬間，夢幻的婚禮和五個小孩。」網友們紛紛在留言區表稱讚，「多慧穿婚紗好漂亮」、「婚紗的多慧真的美翻了」、「婚紗多慧美到讓人思緒一片空白」、「謝謝多慧把彰化永靖拍得這麼美」、「每次看多慧的影片都會覺得很舒服」。
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